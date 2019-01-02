Altı başkan yerini korudu
AK Parti, 25 ilçe belediyesi içinden kendisinde bulunan 20 ilçeden 6’sında mevcut başkanlarla yoluna devam etme kararı aldı.
- STAR ANKARA
15 yeni ismi kadrosuna kattı. Bir başkan da yer değiştirdi. 3 ilçede ise ittifak kapsamında MHP’nin adayı desteklenecek. Ankara’daki ilçe belediye başkan adaylarında, hem belediye, hem de teşkilatın ağırlıklı olarak dikkate alındığı görüldü. Altındağ’da, üç dönemini dolduran Veysel Tiryaki’nin yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı aday yapıldı. Elmadağ’da da Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Gökhan Küçükçelebi aday gösterildi. Güdül’de de Belediye Meclis üyesi Muzaffer Yalçın aday yapıldı.
ÇANKAYA VE YENİMAHALLE HEDEF
AK Parti CHP’nin güçlü olduğu Çankaya bölgesinde bir kadın ile yarışa girmeyi tercih etti. TRT Radyo eski Daire Başkanı Amber Türkmen, Çankaya adayı oldu. Kahramankazan’da da İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz tercih edildi. Keçiören’de geçmiş dönemde MHP’den belediye başkanlığı yapan ve geçen seçimlerde BBP adayı olarak yarışan Turgut Altınok, AK Parti’nin Keçiören adayı olarak tekrar siyaset yarışına katıldı. AK Parti, Ankara’da elinde bulundurduğu 20 ilçe belediye başkanından 6’sıyla yoluna devam etme kararı aldı. Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Nallıhan, Sincan belediye başkanları tekrar aday gösterildi. Altındağ’da üç dönemini dolduran Veysel Tiryaki ise CHP’nin elinde bulunan ancak AK Parti’nin iddialı olmak istediği Yenimahalle’den aday gösterildi.
2019 YEREL SEÇİM ADAYLARI
Ankara: Mehmet Özhaseki
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki
CUMHUR İTTİFAKI
Etimesgut: Enver Demirel
Gölbaşı: Ramazan Şimşek
Polatlı: Mürsel Karayıldız
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.