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Altı başkan yerini korudu

AK Parti, 25 ilçe belediyesi içinden kendisinde bulunan 20 ilçeden 6’sında mevcut başkanlarla yoluna devam etme kararı aldı.

  • STAR ANKARA
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15 yeni ismi kadrosuna kattı. Bir başkan da yer değiştirdi. 3 ilçede ise ittifak kapsamında MHP’nin adayı desteklenecek. Ankara’daki ilçe belediye başkan adaylarında, hem belediye, hem de teşkilatın ağırlıklı olarak dikkate alındığı görüldü. Altındağ’da, üç dönemini dolduran Veysel Tiryaki’nin yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı aday yapıldı. Elmadağ’da da Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Gökhan Küçükçelebi aday gösterildi. Güdül’de de Belediye Meclis üyesi Muzaffer Yalçın aday yapıldı. 

ÇANKAYA VE YENİMAHALLE HEDEF

AK Parti CHP’nin güçlü olduğu Çankaya bölgesinde bir kadın ile yarışa girmeyi tercih etti. TRT Radyo eski Daire Başkanı Amber Türkmen, Çankaya adayı oldu. Kahramankazan’da da İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz tercih edildi. Keçiören’de geçmiş dönemde MHP’den belediye başkanlığı yapan ve geçen seçimlerde BBP adayı olarak yarışan Turgut Altınok, AK Parti’nin Keçiören adayı olarak tekrar siyaset yarışına katıldı. AK Parti, Ankara’da elinde bulundurduğu 20 ilçe belediye başkanından 6’sıyla yoluna devam etme kararı aldı. Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Nallıhan, Sincan belediye başkanları tekrar aday gösterildi.  Altındağ’da üç dönemini dolduran Veysel Tiryaki ise CHP’nin elinde bulunan ancak AK Parti’nin iddialı olmak istediği Yenimahalle’den aday gösterildi.

2019 YEREL SEÇİM ADAYLARI

Ankara: Mehmet Özhaseki

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Asım Balcı

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan 

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

CUMHUR İTTİFAKI

Etimesgut: Enver Demirel

Gölbaşı: Ramazan Şimşek

Polatlı: Mürsel Karayıldız

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