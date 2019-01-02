Altı başkan yerini korudu

15 yeni ismi kadrosuna kattı. Bir başkan da yer değiştirdi. 3 ilçede ise ittifak kapsamında MHP’nin adayı desteklenecek. Ankara’daki ilçe belediye başkan adaylarında, hem belediye, hem de teşkilatın ağırlıklı olarak dikkate alındığı görüldü. Altındağ’da, üç dönemini dolduran Veysel Tiryaki’nin yerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı aday yapıldı. Elmadağ’da da Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı Gökhan Küçükçelebi aday gösterildi. Güdül’de de Belediye Meclis üyesi Muzaffer Yalçın aday yapıldı.

ÇANKAYA VE YENİMAHALLE HEDEF

AK Parti CHP’nin güçlü olduğu Çankaya bölgesinde bir kadın ile yarışa girmeyi tercih etti. TRT Radyo eski Daire Başkanı Amber Türkmen, Çankaya adayı oldu. Kahramankazan’da da İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz tercih edildi. Keçiören’de geçmiş dönemde MHP’den belediye başkanlığı yapan ve geçen seçimlerde BBP adayı olarak yarışan Turgut Altınok, AK Parti’nin Keçiören adayı olarak tekrar siyaset yarışına katıldı. AK Parti, Ankara’da elinde bulundurduğu 20 ilçe belediye başkanından 6’sıyla yoluna devam etme kararı aldı. Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Nallıhan, Sincan belediye başkanları tekrar aday gösterildi. Altındağ’da üç dönemini dolduran Veysel Tiryaki ise CHP’nin elinde bulunan ancak AK Parti’nin iddialı olmak istediği Yenimahalle’den aday gösterildi.