Altılı Masa ile ilgili gündemi sarsacak iddia: Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler

Ülke TV'ye konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer çarpıcı açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi'nin "Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılma teklifi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması skandallarının ardından Özer, altılı masanın iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları açıkladı.

"TÜRKİYE ADINI DEĞİŞTİRMEYİ TEKLİF EDECEKLER"

Özer, "Türk bayrağı ve Türk milletinin ardından gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adındaki 'Türkiye'yi değiştirmeyi teklif edecekler. Göreceksiniz en kısa zamanda bunu teklif edecekler" iddiasında bulundu.