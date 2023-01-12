İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7891
  • EURO
    20,2012
  • ALTIN
    1137.05
  • BIST100
    4877.65
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Altılı Masa ile ilgili gündemi sarsacak iddia: Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler
Politika

Altılı Masa ile ilgili gündemi sarsacak iddia: Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer katıldığı canlı yayında Altılı Masa ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Özer, Altılı Masa için 'Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler.' iddiasında bulundu.

12 Ocak 2023 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Altılı Masa ile ilgili gündemi sarsacak iddia: Türkiye'nin ismini değiştirmeyi teklif edecekler
ABONE OL

Ülke TV'ye konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer çarpıcı açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi'nin "Türk milleti" kavramının anayasadan çıkarılma teklifi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin röportaj verdiği sırada genel merkezde Türk bayrağının kaldırılması skandallarının ardından Özer, altılı masanın iktidara gelmesi durumunda yaşanacakları açıkladı.

"TÜRKİYE ADINI DEĞİŞTİRMEYİ TEKLİF EDECEKLER"

Özer, "Türk bayrağı ve Türk milletinin ardından gelecek şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adındaki 'Türkiye'yi değiştirmeyi teklif edecekler. Göreceksiniz en kısa zamanda bunu teklif edecekler" iddiasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.