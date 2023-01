Altılı Masa onları bile isyan ettirdi: 7 Kocalı Hürmüz hükümeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ortağı olduğu 6'lı masada krizler derinleşirken çözümsüzlük ve basiretsizlik masanın destekçisi gazetecileri de pes ettirdi.

Bir bir desteğini çeken muhalif isimler "Bu millete umut olamıyor, kafa karıştırıyor, 7 kocalı hürmüz hükümeti kurmaya çalışıyorsunuz" eleştirilerinde bulundu.

İşte 6'lı masanın güvendiği o isimlerin masaya yönelik sert eleştirileri:

NEVŞİN MENGÜ: BU SİSTEM VESAYETİ DOĞURUR

Muhalefeti ve 6'lı masayı kısa bir süre öncesine kadar cansiperane savunan gazeteci Nevşin Mengü 6'lı masanın 6 Cumhurbaşkanı formülünü eleştirirken eski günlerdeki inancını da kaybettiğini ifade eden cümleler kullandı. Mengü "Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur" dedi.

6'LI MASANIN PROJESİ KAFA KARIŞTIRIYOR

Mengü "Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor" şeklinde konuştu.

Aynı Mengü Nisan ayında attığı tweetlerde ise 6'lı masaya olan güvenini coşkuyla dile getirirken adeta bir neferi gibi çalışarak referans da oluyordu.

Mengü'nün 27 Nisan günü attığı tweette şunlar yazıyordu:

"6'lı masa ittifakı bugün gündeme gelince Sayın Muharrem Erkek ile konuştum. "Masa çok yoğun biçimde çalışmaya devam ediyor, daha bugün 3 komisyon: siyasi, teknik ve seçim güvenliği komisyonları toplandı, her başlıkta ayrı çalışılıyor... Dağılmak bir yana, masa her geçen gün güçleniyor, bu masadan tek bir Cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Seçim sonrası dönüşüm için de her bir adım baştan belirlenmiş olacak"

YARKADAŞ: 6'LI MASAYA EN ÇOK 6'LI MASA ZARAR VERİYOR!

CHP'den milletvekilliği de yapan gazeteci Barış Yarkadaş da ülkeyi 6 kişi yönetmekten söz eden Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini eleştirirken 6'lı masadaki diğer liderlere oyu az olanlara haddini bildirme mesajı verdi. "Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!" diyen Yarkadaş "bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor. Altılı Masa'ya en çok Altılı Masa'nın aktörleri zarar veriyor" dedi.

İSMAİL SAYMAZ'DAN AĞIR İTHAM: 7 KOCALI HÜRMÜZ HÜKÜMETİ!

6'lı masanın iktidara gelmesi halinde yetkisiz bir Cumhurbaşkanı profili istemesini eleştiren bir diğer isim de masa için bir dönemin yılmaz savunucusu İsmail Saymaz oldu.

Saymaz 6'lı masanın kurmak istediği yapıyı "7 Kocalı Hürmüz" hükümetine benzetti. Saymaz "6'lı masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir" dedi.

YILMAZ ÖZDİL DE DALGA GEÇTİ!

Muhalefetin en güvendiği isimlerden olan Yılmaz Özdil de artık 6'lı masadan ümidini kesenlerden.

Özdil konuya ilişkin kaleme aldığı makalesinin bir bölümünü şu şekilde bir (kurgu haber ile) hicvetti:

Temmuz 2023: Altılı masa, Demokrat Parti genel başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 15'inci kez bir araya geldi, beş lider Gültekin Uysal tarafından tek tek kapıda karşılandı, tek tek kapıdan uğurlandı, beş saat süren toplantının sonunda yapılan ortak yazılı açıklamada "tam bir mutabakata varıldığı" açıklandı, çoğulculuk temelinde yol haritasının ele alındığı, aday göstermeyi unuttukları için ve seçim zaten geçmiş olduğu için adaylık konusuna girilmediği belirtildi."

ERSAN ŞEN: AMERİKA'DA DOLAŞARAK BU MİLLETİN SORUNLARINA DERMAN OLAMAZSIN

Hukuçu Ersan Şen de 6'lı masayı son dönemde sert dille eleştiren isimlerden oldu.

Şen Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini de hedefe koyduğu açıklamalarında şunları söyledi:

"Günün sonunda sokağa, gençlere, emeklilere umut olamıyorlar. Milletin derdi parlamenter sistem falan değil. Gençler diyor ki "benimle dertlen kardeşim" diyor. Gel sokağa benimle birlikte bunu duy, hisset diyor. Türkiye'nin geleceğini planlıyorum diyorsunuz. Türkiye'nin bundan haberi yok! Sokağa heyecan getirecek, milletin derdine derman olacak bir şey bulamıyorsunuz. 4 gün Amerika'ya gittin de neyi keşfettin? Ne getirdin Amerika'dan. Oralarda dolaşarak bu ülkenin sorunlarına derman olamazsın. Düne kadar tefeci dediklerinden para getireceğim diyorsun"