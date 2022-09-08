'Altılı Masa' yedi parçaya bölündü

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, '6'lı Masa' ittifakındaki derin çatlağı yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

CHP, İyi Parti, DP ve SP'nin oluşturduğu Millet İttifakı partileri ile Deva ve Gelecek partilerinin katılımıyla 28 Şubat 2022'de oluşturulan 'Altılı Masa', seçime bir yıldan az süre kalmasına rağmen ortak adayını belirleyemedi.

KILIÇDAROĞLU ÖNCE RAKİPLERİ ELEDİ

Masayı kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığını masaya getirmedi; önce adaylıkları konuşulan CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesen açıklamalar yaptı.

Ardından önce milletvekillerine, sonra grup başkanvekillerine kendi adaylığını ilan ettirdi, aynı masaya oturduğu genel başkanlara ve partilerine tartıştırdı; nihayet 6 ay sonra, hafta başında 'masadaki genel başkanların kabul etmesi halinde' aday olacağını duyurdu.

5 PARTİ FARKLI GÖRÜŞTE

Ancak aynı süreçte, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adını öne sürdü; Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'ortak aday belirlenmesi, aksi halde çok adayla seçime gidilme kararı alınması' önerisini getirdi; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu gibi 'uzlaşılması halinde' kendi adaylığını dile getirdi; DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Gül, Babacan ve Davutoğlu'nu ima ederek "AK Parti döneminde sorumluluk alanların aday olamayacağını" açıkladı.

TARTIŞMA OLUŞTURAN '7. ORTAK'

Bu aşamada altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme gelebilirdi, ancak bu kez de CHP eski Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'görünmeyen ortak' HDP ile ilgili bir sözü kriz yarattı.

Tekin, HDP'nin TBMM'de Başkanvekili bulunan hukuken meşru bir parti olduğuna işaret ederek, "HDP'ye de bakanlık verilebilir" dedi.

İyi Parti kanadında bu açıklamaya İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu sert tepki verdi.

Genel Başkan Akşener ise onların açıklamasını yeterli buldu, ancak bir gün sonra "Tekin'in CHP'nin görüşünü dile getirdiğini" söyleyerek, CHP'yi sorumlu tuttu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise önce Tekin'in 'ironi yaptığını' söyledi, ardından da Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Akşener'e "Tekin'in sözlerinin kişisel görüşü olduğu, CHP'nin tutumunu yansıtmadığı" mesajını verdi.

Ancak Akşener, gazetemiz baskıya girene kadar CHP Sözcüsü'nün açıklamasını kabul ettiğine dair bir açıklama yapmadı.

AKŞENER 'HDP MEŞRUDUR' DEMİŞTİ

Ancak siyasi gözlemciler, Akşener'in daha önce "HDP Kürt sorununun çözümünde meşru muhataptır" diyen Kılıçdaroğlu'na, yine HDP'nin TBMM'deki varlığını gerekçe göstererek destek verdiğini; CHP'li Tekin'in aynı gerekçeyle "HDP'ye bakanlık verilebilir" demesine ise tepki gösterdiğini hatırlatarak, bunun çelişki olduğuna işaret ediyorlar.

Altılı masanın diğer 4 üyesi henüz bu tartışmaya girmedi.

AKŞENER, YAVAŞ'A DÖNDÜ

Adaylık konusunda Akşener'in de farklı bir yerde durduğu yönünde açıklamalar var. İyi Parti'ye yakın kaynaklar, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun 'görevlerinde kalacaklar' diye kesin çizgi çektiği CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak baktığı görüşünde.

Bu iddia medyada da birçok kez dile getirilmesine rağmen Akşener'in yorum yapmadığına ve reddetmediğine işaret eden kaynaklar, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu hala 'seçim kazanamaz' olarak gördüğünü belirtiyorlar.

Akşener, geçen yıl "Ablam İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş" diyerek, gönlünün İmamoğlu'nun adaylığından yana olduğunu ima etmiş, bu yöndeki yorumlara da sessiz kalmıştı.

Ancak İmamoğlu'nun belediyedeki başarısızlığı, CHP içinde desteğinin olmaması ve yurt gezileri nedeniyle kendi seçmeninden de tepki alması, Akşener'in Yavaş'a yönelmesine neden oldu.

TEKİN VE AĞIRALİOĞLU İLE KONUŞTUM, ISRARLILAR

Altılı masadaki 'HDP' tartışması üzerine, tartışmanın tarafları CHP'li Gürsel Tekin ve İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu ile konuştum.

Tekin, Altılı Masa'nın gizli ortağını açık eden "bakanlık verilebilir" açıklamasına ilişkin, "HDP'nin altılı masaya değil, altılı masanın HDP'ye ihtiyaç olmadığını" ima etti. Tekin, "Eğer ortak aday gibi bir niyet yoksa ve 'biz altılı masa olarak kimsenin desteğini istemiyoruz' denilecekse HDP'liler de kendi yollarını çizerler. HDP'de çare tükenmez, merak etmeyin" dedi.

Ağıralioğlu da, "CHP isteyebilir. Ama bizim olduğumuz yerde HDP, HDP'nin olduğu yerde de biz olmayız. Bu işin sigortası biziz. HDP ne bizim ortağımız, ne de beslendiğimiz yerdir. HDP, Cumhuriyetin şantaj malzemesi haline geldi. 'Siz bize mahkumsunuz' demek istiyorlar. Biz kimseye muhtaç değiliz, mahkum da değiliz. HDP'ye oy vermiş ama PKK'yı terörist olarak gören herkesin oyuna talibiz. Kürtleri HDP'ye bırakmamak için mücadele ediyoruz" dedi.

BÖLÜCÜLÜK BAKLASINI AĞZINDAN ÇIKARDI

HDP vekil İmam Taşçıer'den Twitter'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Taşçıer, "İyi Parti ile CHP arasında HDP'ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler koltuk değil, insanca bir yaşam istiyorlar. 10 binlerce yıldır yaşadıkları topraklarında özgür olmak istiyorlar. Kendilerini yönetmek istiyorlar" dedi.

İP'TE HDP İSTİFASI

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin açıklamaları iyi Parti (İP) cephesinde istifa etirdi. İP Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Tekin'in sözlerine tepki olarak partisinden itifa etti. Genel başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözlerinin tüzel kişiliği de kapsayacağına dikkati çeken Özışık, emekli binbaşı olduğunu vurguladığı istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple, İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

ERDOĞAN: 6'LI MASA 2023'ü BİLE GÖREMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılacağını 26 Nisan'da AK Parti Grubu'ndaki konuşmasında şu ifadelerle anlatmıştı: "28 Şubat ittifakı, birbirlerine çelme takıyor, kapris ve kumpas peşinde koşuyor. Bırakın 2023 seçimlerini, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyecekler. Siyaset mühendislikleriyle siyasetçilik oynayanlar son 20 yıldır defalarca olduğu gibi yine başaramayacaklar, yine hezimete uğrayacaklar, tarih sahnesinden silinip gidecekler."

CHP, AKŞENER'E KARŞI ALTTAN ALDI: PARTİNİN DEĞİL, GÜRSEL TEKİN'İN KİŞİSEL GÖRÜŞÜ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışına "Partisinin görüşlerini iletiyor" karşılığını verirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Tekin'in sözlerinin partinin görüşü olmadığını açıkladı. Öztrak, "CHP'nin görüşlerini CHP Genel Başkanı, CHP Sözcüsü ve CHP Grup Başkanvekilleri açıklar. Milletvekillerinin açıkladığı görüşler sadece kişisel görüşleridir. CHP'de böyle bir görüş yoktur. Gürsel Bey'in kişisel görüşleridir" dedi.