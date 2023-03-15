Altılı Masa'da 9 Nisan krizi kapıda! ''Liste'' kabusu

Partilerin 9 Nisan'a kadar milletvekili listelerini YSK'ya sunması gerekiyor. Saadet, DEVA ve Gelecek'in durumu ise netleşmedi. Senaryolardan biri üç partinin CHP amblemi altında sandığa gitmesi. Ancak bu durum CHP teşkilatında şimdiden gerilime yol açtı. Teşkilatı küstürmek istemeyen yönetim iş birliği yapacağı partilere en az vekil vermeyi hesaplıyor.

Ortak aday krizini atlatan 6'lı Masa'yı bu kez 'liste' kabusu bekliyor. Krizin merkez üssü de, vekil listelerini küçük ortaklara açacak olan CHP.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklamasıyla birlikte 6'lı Masa'da ittifak girişimleri de yoğunlaştı. İYİ Parti'nin seçim yarışına kendi listesi ile katılması ağır basıyor. Böyle bir durumda 6'lı Masa'nın liste açısından en rahat partisinin İYİ Parti olacağı değerlendiriliyor.

TEŞKİLATLAR NE YAPACAK?

Diğer ortaklar arasında ise dirsek temasını sürüyor. CHP'de, vekil listelerinde Gelecek, Saadet ve DEVA'nın adaylarına yer verilmesi ya da bu üç partinin ayrı ittifak halinde seçime girmesi halen tartışılıyor. Bu partilere CHP listesinde yer verilmesi halinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam yetki almasına karşın teşkilatların tepkisi merak ediliyor. 9 Nisan'da YSK'ya sunulacak listelerle birlikte CHP tabanında gerilimin artacağı ileri sürülüyor.

KÜSLÜĞE KARŞI ÖNLEM

Yeni Şafak'ın haberine göre, 6'lı Masa'nın seçimlere hangi senaryo ile gireceği henüz netlik kazanmazken sürecin en az hasarla atlatılması için liste dengelerinde ince elenip sık dokunuyor. Seçimlerde CHP kendi teşkilatlarını küstürmemek için olası bir ortak listede iş birliği yapacağı partilere en az milletvekili vermeyi planlıyor. 6'lı Masa, ortak aday benzeri bir krizle karşılaşmak istemiyor. Olası krize önlem için şimdiden kimsenin konuşmaması konusunda uyarılar kulislere yansıyor.