Altılı Masa'da çatlak derinleşiyor! İYİ Parti'den krize neden olacak ''Kılıçdaroğlu'' açıklaması

Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6'lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısında. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık konusu ilk kez isimler üzerinden tartışılacak.

ŞUBAT AYINDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

6'lı masada uzun zamandır beklenen kritik süreç başlıyor. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 6'lı masanın 11. toplantısında, liderler ilk kez adaylık konusunu ele alacak. Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak. Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.

6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.

KILIÇDAROĞLU'NA '26 OCAK' DESTEĞİ

6'lı masadaki görüşme öncesi CHP genel merkezi kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Ana muhalefet lideri aralarında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bir buçuk saat süren görüşmede söz alan belediye başkanları 'Bizim adayımız zaten belli, adayımız sizsiniz bunu her yerde açıklıyoruz' diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdiler. Adayın bir an önce açıklanmasının gerektiğini dile getiren belediye başkanlarına, CHP genel başkanı adayı 6'lı masanın belirleyeceğini söyledi.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO GİBİ SÖZLER

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İyi Parti, Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi.

Alçı'nın yazısından bir bölüm şöyle:

"Kemal Bey son derece kararlı, partisi de yekvücut şekilde arkasında sapasağlam duruyor. Siz Kılıçdaroğlu ile ilgili sahada olumsuz bir tablo var dediniz. Ne olacak o halde? Sayın Akşener ve İYİ Parti Kemal Bey'in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" diye sorduğumda Cihan Bey,

"Şayet böyle bir şey olursa İYİ Parti bu konuya itirazını kayda geçirmiş olur. Ondan sonra iki ihtimal var, ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir."

"Sizce hangisi daha olası?"

"İkincisi gibi görünüyor."

"O zaman ne olur?"

"6'lı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. 2. tura kalanı destekleyin diyebilir."

"Böyle bir senaryo mümkün mü? İYİ Parti aday olarak kimi çıkarır? Ekrem İmamoğlu'nu mu?"

"Bakın partide genel hava Ekrem Bey'den yana. Ama İYİ Parti kendi adayını çıkaracaksa bu asla CHP'li bir aday olmaz. Böyle bir şey doğru da değil. Zaten Meral Hanım başından beri bu belediye başkanları için genel başkanlarının göstermesi koşulu ile sıcak bakacağını söylüyor. Ekrem Bey de böyle bir şeye sıcak bakmaz. Böyle bir durumda İYİ Parti kendi içinden bir isim çıkarır."