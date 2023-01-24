Altılı Masa'da dönen pazarlık ortaya çıktı: Akşener de HDP'ye olumlu yaklaşıyor

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Karar TV'de altılı masanın HDP ile ortak aday çıkarabileceğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmasını değerlendiren Torun, "Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı" ifadelerini kullandı.

'ORTAK ADAY ÇIKABİLİR'

HDP ile ortak aday çıkarabileceklerini belirten Torun, Akşener'in konuşmasının sürece olumlu yansıdığını söyledi.

Torun, "Aday belirlenirken özellikle HDP'nin ayrı aday çıkaracağı açıklandı. Ben süreç içinde umuyorum ki bu konuda bir en azından ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Bu altılı masanın tavrıyla doğrudan alakalı. Bu konuda gerek Sayın Davutoğlu gerek Sayın Babacan'ın daha önce verdikleri mesajlar çok olumluydu. CHP'nin de özellikle bu doğu masası kurarak Kürtlere yönelik bir takım çalışma yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi.

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