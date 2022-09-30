Altılı Masa'da ortalık toz duman! İP'in taktiği deşifre oldu

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Noter değiliz" diyerek Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını veto etmesi iki parti arasındaki tek kriz değil. Akşener'in çıkışlarıyla, bakanlık ve milletvekili listesi pazarlığına güçlü oturmak istediği belirtiliyor. İYİ Parti, tüm kazanımları CHP'ye verdiği 2019 seçimlerindeki gibi hareket etmek istemiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Noter değiliz" çıkışı sonra adeta toz duman olan 6'lı masadaki derin kriz ortak adayla sınırlı değil. Masadaki kriz, seçim listesi kavgasıyla farklı bir boyuta taşınıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çeken Akşener, seçmen listesinde daha fazla yer almak istiyor. DEVA, Gelecek, Saadet ve DP ise, Meclis'te grup kuracak garanti vekilde ısrar ediyor.

BAKANLIKLAR İKİYE BÖLÜNSÜN

Yeni Şafak'ın haberine göre, Tüm bu tartışmalar devam ederken masanın ortakları, İYİ Parti'nin son çıkışlarını bakanlık ve liste pazarlığına güçlü oturma taktiği olarak yorumluyor. Perde gerisinde İYİ Parti'ye yönelik eleştiriler de yükseliyor. İYİ Parti'nin bakanlık paylaşımlarında, vekil listelerinde ve bürokrasiye üst düzey atamalarda daha fazla pay amaçladığı ileri sürülüyor. Bu çerçevede "İYİ Parti, masa 6'lı olsun ancak bakanlıklar, bürokrasi, milletvekili listeleri CHP ile arasında ikiye bölünsün istiyor" değerlendirmelerine rastlanıyor.

YENİ KRİZLER KAPIDA

İYİ Parti'nin hesaplarına yönelik bu tahminler yapılırken DEVA, Gelecek, Saadet'in Meclis'te grup kuracak vekil sayısında, atamalar ve kabineden oy oranına göre payda kararlı olduğu vurgulanıyor. DP'nin ise daha fazla vekil hesabı yaptığı ve kabinede temsil isteğini koruduğu belirtiliyor.

İYİ PARTİ, 2019'DAKİ HATAYA DÜŞMEK İSTEMİYOR

6'lı masada son gelişmeler bu şekilde yorumlanırken kulislerde ise 2019 yerel seçimlerinde CHP-İYİ Parti arasındaki iş birliğinden CHP'nin kârlı çıktığı hatırlatılarak İYİ Parti'nin benzer bir hataya düşmek istemediği konuşuluyor. Bir süre önce CHP'li belediyelere açıktan İYİ Parti sözcüleri, "Oylarımızla seçildiğinizi unutmayın" gözdağı vermişti. CHP, İYİ Parti ile yapılan ittifak sayesinde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 11 büyükşehir belediyesini kazandı. İYİ Parti ise yerel seçimlerde herhangi bir büyükşehir kazanamadı. 2023 seçimlerinde ise İYİ Parti'nin aynı strateji ile hareket etmeyeceği ifade ediliyor.

AKŞENER KURMAYLARINI TOPLUYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı ve pazar günkü altılı masa toplantısı öncesi kurmaylarının siyasi gündemde öne çıkan başlıklara ilişkin fikirlerini dinleyecek. Edinilen bilgiye göre Akşener, bugün Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Siyasi gündemde öne çıkan başlıkların ele alınacağı toplantıda, ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

KÜS DEĞİLİZ POZU

Krizlerin ardı arkasının kesilmediği 6'lı masada dün önemli bir görüşme yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylığına kesin bir dille karşı çıktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Gergin bir ortamda yapılan görüşme sonrası iki lider, mutluluk pozları verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 2 Ekim Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek 6'lı masa toplantısı öncesi son olarak İYİ Parti'yi ziyaret etti.

1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Genel Başkan Meral Akşener'le 1 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra partiden ayrıldı. İki genel başkanın, toplantının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Liderlerin, 6'lı masada yaşanan ortak aday ve seçim listesin krizlerinin gölgesinde mutluluk pozu vermesi dikkat çekti.

TOPU TABANA ATTI

CHP ile İYİ Parti arasında aşılamayan "adaylık" krizinde İYİ Parti tavrına gerekçe olarak topu tabana atıyor. İYİ Parti, aylardır CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmiyete dökmek için beklediği yeşil ışığı yakmadığı gibi ana muhalefetin önlerini kestiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri ısıtmaya devam ediyor. İYİ Parti'de söz konusu tavrın gerekçesi dikkat çekiyor. İYİ Parti kaynakları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının tabanda karşılık görmediği iddiasında. İYİ Parti'nin yaz ayları boyunca sahada olan seçim ekiplerini yönettiğini belirten İYİ Partili bir isim tabandaki durumu "Kemal Bey'in adı sahada olumsuz çağrışımlara neden oluyor, adaylığı ciddi riskler barındırıyor" sözleriyle aktardı.