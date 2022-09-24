'Altılı Masa'da sular durulmuyor: Akşener yine kapıyı kapattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık ilanı gibi çıkışı sonrası 'Altılı Masa'da sular durulmuyor.

MUHALEFET CEPHESİNDE HAREKETLİ SAATLER

Muhalefet cephesinde hem Cumhurbaşkanı adaylığı hem de seçimlerin kazanılması durumunda geçilecek parlamenter sistemdeki olası başbakanlık tartışmaları nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU "BENİMLE MİSİNİZ?" DİYE SORDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partililerine seslendiği konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına İmamoğlu ve Yavaş'tan destek geldi. 'Altılı Masa'nın en büyük ikinci partisi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözler salondakiler tarafından ayakta alkışlanırken, 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt olarak peş peşe paylaşımlar geldi. İki isim Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, 'İlk günden beri, her zaman Sonuna kadar...' paylaşımını yaptı.

GELECEK PARTİSİ: BAŞBAKANLIK BİZİM HAKKIMIZ

6'lı masanın diğer ortağı Gelecek Partisi cephesinden de kriz çıkartacak ses geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, başbakanlığın Ahmet Davutoğlu'nun hakkı olduğunu belirtti.

DEMİRKOL: SON NOKTAYI AKŞENER KOYAR

Tüm bu tartışmalara İYİ Parti cephesinden ilk yanıt geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Fatih Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son noktayı Sayın Meral Akşener koyar" paylaşımında bulundu.

AKŞENER YİNE KAPIYI KAPATTI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin ne söyleyeceği merak edilen Akşener, İzmit'te konuştu.

Seçimi kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Akşener, Kılıçdaroğlu'na açık bir destek vermedi.

Akşener, "Varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulamaz." diyerek CHP liderine göndermede bulundu.