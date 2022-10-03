'Altılı Masa'da yine top çevirdiler: Elde var sıfır!

İlk toplantılarını 12 Şubat'ta yapan ve o günden bu yana, "ortak aday," "Geleceğin Türkiye'sini kurma" seçim öncesi ve sonrasına dönük işbirliği konusunda kararlılık ifadesi içeren bildiriler yayımlayan Altılı Masa'nın, ikinci tur toplantıları daha "sıkıntılı" bir dönemde başladı.

İttifakın iki büyük partisi olan CHP ve İYİ Parti arasında "cumhurbaşkanı adaylığı" ve "HDP ile ilişkiler" konusunda partinin ikinci isimlerinin açıklamalarıyla bir gerilim zirve yapmıştı.

NOTERLİK GÖREVİ TARTIŞMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir kez daha "kazanacak aday" hatırlatmasında bulunup, adaylık konusunda "Altılı Masa'nın noterlik görevi yok" demesi ve 2018 seçimlerinde partisine 15 milletvekilini "ödünç vermesini" kastederek CHP'ye artık "diyet borçlarının kalmadığını" çıkışı, Altılı Masa'nın geleceğine ilişkin soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİNMİŞ

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre Akşener'in bu çıkışının masanın devamlılığı açısından bir sorun olmayacağı belirtiliyor. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin İYİ Parti'ye yönelik "diyet borcu" imasında bulunmadığı, 15 milletvekilinin de "demokrasinin önünü açma" amacıyla İYİ Parti'ye ödünç verildiği öne sürülüyor.

ADAYLIK KONUSUNDA KONUŞMA YASAĞI

Akşener'in, bazı CHP'li yöneticilerin açıklamalarından rahatsız olabileceği, ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kurmaylarına adaylık konusunda "konuşma yasağı" getirerek olası bir krizi önlediği vurgulanıyor.

TEK ENGELİ KENDİSİYMİŞ!

CHP koridorlarında, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önündeki tek engel yine kendisi olabilir. Yani adaylık niyetinden vazgeçerse... Fakat adaylık iradesi devam ettiği sürece, bir başka aday çıkmaz" iddiaları konuşuluyor.

ELDE VAR YİNE SIFIR

Sabah'ın haberine göre; Bütün bu sancılı sürecin ardından dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 6 genel başkanın toplantının ana hatları da şöyle belirlendi;

*Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasına ilişkin partilerin formülleri tartışılacak

*6 partinin eski sisteme geçiş çalışmalarındaki benzerlikler ve farklılıkları gidermek için ortak komisyon kurulacak.

*Komisyonun çalışması tamamlandıktan sonra, 6 genel başkan sistem tanıtımı iddiasıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

*Aylık toplantılar, 15-20 günde bir yapılacak.