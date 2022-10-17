Altılı Masa'dan ABD'ye ikinci gizemli ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti de ABD'ye bir heyet gönderdi. İyi Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İyi Parti heyeti, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Heyet, ABD'de "değişik seviyelerdeki muhataplarıyla" ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini açıkladı. Ziyaret öncesi Milliyet'e konuşan Erozan, Türk-Amerikan ilişkilerinde 13 başlıkta sorun tespiti yaptıklarını, bunların çözüm yollarını ve "müstakbel iktidarlarında" ABD ile daha sağlıklı bir ilişki kurabilmenin yolarının ele alınacağını kaydetti.

BARKEY VAKFIYLA TEMAS

Ancak ziyaretle ilgili kulislere farklı detaylar da yansıdı. Erozan'ın başkanlığındaki heyetin aylar önce, 15 Temmuz darbe girişiminde adı yer alan Henri Jak Barkey ve onun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu uluslararası planlama ve projelendirme kuruluşu olan CFR şirketi yöneticileri ile görüşmeler yapmayı planladığı ancak bu görüşmenin daha sonra iptal edildiği öğrenilmişti. İptalin İyi Parti'nin Henri Jak Barkey ile görüşmek istememesinden kaynaklandığı öne sürülmüştü.

PANDEMİDE ERTELENDİ

Bu iddialar kamuoyunda tartışılırken Washington'daki Türk Festivali'ne katılacaklarını açıklayan heyet, Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geleceklerini bildirdi. Erozan, bu ziyaretin önceden planlandığını ancak koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde fırsat bulabildiklerini kaydetti.

CHP'YLE ÇAKIŞMASI TESADÜF

Ziyaretin Kılıçdaroğlu'nun gezisinin hemen akabinde gerçekleşmesi konusunda ise Erozan, "İki ziyaret arasında herhangi bir bağlantı yok. Tamamen tesadüf" dedi. ABD'de hangi muhataplarla ve neleri görüşeceklerine ilişkin sorulara ise Erozan, "Biden ile görüşmeyeceğiz, herkes emin olsun" diye esprili yanıt verdi. "Bu ziyaretimizin amacı Türkiye ile ABD ilişkilerinin müstakbel iktidarımızda daha sağlıklı yürütülmesine yöneliktir" dedi.

BARKEY OLMAZSA RANDEVU YOK

Barkey'in vakfı olan CFR'ın yetkilisi Steven Cook, geçen şubat ayında İyi Parti heyetinin ABD'de CFR ile görüşmek istediğini sosyal medyadan paylaşmıştı.

ABD'de derin yapılara yakınlığıyla bilinen Dış ilişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) adlı düşünce kuruluşunda Ortadoğu ve Türkiye politikaları uzmanı olarak çalışan Steven Cook, İyi Parti heyetinin kendileriyle görüşmek istediğini bildirmişti. Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyi Parti'den bazı isimler, Dış İlişkiler Konseyi ile görüşmek istedi ama Hocam Henri Barkey'in davet edilmemesini koşul sundu. Ben de onlara 'hadi oradan' diye cevap verdim" ifadesini kullanmıştı. Barkey ise sosyal medya hesabında Cook'un bu mesajını alıntılayarak, "Teşekkürler Steve. Umarım Washington DC'deki diğer kurumlar da sizler kadar ilkeli olur. Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.