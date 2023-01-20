Ankara kulisleri şimdiden 26 Ocak'ta bir kez daha bir araya gelecek olan 6'lı masanın toplantısına kilitlenirken, kritik zirve sonrası her an adayın açıklanabileceği belirtiliyor.

Muhalefet kanadında adayın Şubat ortasında da açıklanabileceği iddiaları yer alırken, sürecin daha da geç bir tarihe sarkmayacağını ise kesin gözüyle bakılıyor.

Akşener dışında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına net bir itirazın olmadığı Altılı Masa'yla ilgili önemli bir açıklama TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den geldi.

"KAYITLARA GEÇSİN DİYE SÖYLÜYORUM"

Yiğitel, katıldığı CNN Türk canlı yayınında 6'lı masanın 'çatı adayı' ile ilgili net ifadeler kullandı.

Yiğitel, "Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. 114 gün kala söylüyorum. Bu kadar gürültü, bu kadar patırtıya bu kadar gereksiz tartışmaya, bu kadar enerji kaybına gerek yok. Kemal Bey çatı aday. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.