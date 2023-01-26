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Politika

''Altılı masanın seçime kadar aday gösterip göstermeyeceğini bilmiyoruz''

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, altılı masanın artık siyasetin değil magazinin konusu olduğunu ve seçimlere kadar Cumhurbaşkanı adayı gösterip göstermeyeceklerini bilmediklerini söyledi.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
''Altılı masanın seçime kadar aday gösterip göstermeyeceğini bilmiyoruz''
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Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ve Müslümanlara yönelik provokasyonlara tepki gösterdi.

Turan, "İnsanlıktan nasibini almamış haçlı artığı müptezellerin, Allah'ın koruması altındaki Kur'an'ı Kerim'e herhangi bir zarar vermesi mümkün değildir." dedi.

Türkiye'nin son dönemde birçok alanda sergilediği başarılı çalışmaların Batılı ülkeleri rahatsız ettiğine dikkati çeken Turan, "Batılı ülkelerin bu tutumunun temelinde üretmiş olduğumuz bağımsız politikalar yatmaktadır. Türkiye her geçen gün güçlenerek Batı'nın sömürge çarklarına çomak sokmakta, egemenlik alanlarını tehdit etmekte, onların 100 yıllık planlarını geçersiz kılmaktadır." diye konuştu.

Turan, seçim tarihinin belli olmasına rağmen bugün 11'inci toplantısını gerçekleştiren altılı masanın hala Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadığını kaydetti. Altılı masanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millet için yaptıkları çalışmalar karşısında ezildiğini ve gün geçtikçe eridiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Sürekli yalan üreterek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Biz fırtına obüsleriyle uğraşıyoruz, onlar da yalan fırtınaları estiriyorlar. Yalan fırtınalarıyla iktidar olacaklarını sanıyorlar. Toplanıp toplanıp dağılma masaları kuruyorlar. Masa artık siyasetin konusu olmaktan çıktı magazin konusu haline dönüştü. Bugün 11'inci toplantısını yapacaklar. Herhalde bu toplantıda adayın nasıl bir aday olması gerektiğini konuşacaklar. 'Düşük profilli bir aday mı olsun, yüksek profilli bir aday mı olsun' tartışmalarını yapacaklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu niteliklere uygun adayların arayışına gireceklerdir. Herhalde temmuz ayına doğru adaylarını belirler diye düşünüyoruz. Ancak 14 Mayıs'ta seçimlerimiz var. Altılı masa seçime kadar aday göstermeyi başarabilir mi bilmiyoruz."

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