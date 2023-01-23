CNN Türk'te konuk olan Siyasal İletişimci Ferhat Murat çok çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.

Murat'ın altılı masanın son toplantısıyla ilgili paylaştığı kulis bilgisi şöyle:

"AKŞENER'İN TEKRAR İSMİNİ MASAYA GETİRDİĞİ İMAMOĞLU İSMİ MASADA CİDDİ KRİZ OLUŞTURUYOR"

"Benim duyduğum bir tane kulis bilgisi var. Özellikle Meral Hanım son toplantıda Ekrem İmamoğlu ismini tekrar masaya getiriyor. Ardından ciddi bir kriz çıkıyor masada. Ve diğer liderlerden, 5 liderin tamamından da bu konuda Meral Hanım'a ciddi bir tepki oluşuyor. Kimse desteklemiyor Meral hanım dışında."

"4 PARTİNİN KEMAL BEY'E CİDDİ DESTEĞİ SÖZ KONUSU"

Altılı masayı kasıp kavuran milletvekilliği pazarlığı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun rüzgârı arkasına aldığını belirten Murat şu ifadeleri kullandı:

"Zaten şu anda Kemal Bey'i diğer 4 parti özellikle Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet... Temel bey de çok açık bir şekilde geçtiğimiz hafta ifade etti. 'Açık ara seçimi kazanabilir' dedi. 4 partinin zaten CHP'ye daha doğrusu Kemal Bey'e ciddi bir desteği var. Çünkü bir yandan da milletvekili pazarlıkları söz konusu."

VATANDAŞ, CUMHUR İTTİFAKI İLE ALTILI MASANIN YAPTIKLARINI KIYASLIYOR

Vatandaşın önünü göreceği ittifaka yöneldiğini belirten Murat, "Yani şu anda altılı masanın ortaya koyduğu tabloda şu var. Vatandaşın aslında soru işaretlerinin bolca hissetmesinde sebebiyet verecek durum şu;

'Bir tarafta Cumhur İttifakı var. Kampanyasını açıklamış adayı belli. Kendi içerisinde pazarlığı söz konusu değil. Vatandaşa bir yandan vaatlerini ortaya koyuyor. TOKİ sosyal konut projesini koydu. EYT sorununu çözdü. Bunun dışında asgari ücreti önemli bir rakamda belirledi. Memur zamlarını açıkladı...'" diye konuştu.

Muhalefetin oy oranlarının düşük olduğunu vurgulayan Murat, "HDP'siz altılı masanın kazanma ihtimali az önce de söyledim. Matematiksel olarak söz konusu değil. Zaten 6 partinin aldığı oy oranları ortada. Buraya HDP'nin eklenmesi ve daha yeni ilaveler gelmesi lazım. Muharrem İnce de Zafer Partisi de buraya oy vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

"ALTILI MASADA KAOS VAR"

Ferhat Murat'ın altılı masanın içerisine düştüğü çıkmaz ile ilgili açıklamaları şöyle: Ama o kadar çok kendi içerisinde kaotik durum söz konusu ki. Bakıldığında HDP tabanına yönelik, HDP'nin taleplerine yönünde siz onlara somut bir vaat açıklanmazsanız, öyle kuzu kuzu gidip kimse oy kullanmaz. Sadece Erdoğan karşıtlığından bu motivasyondan beslenerek HDP tabanı oy kullanmaz. Bu da kendi içerisinde nasıl bir çelişkiyi doğuruyor olacak? İYİ Parti'nin tabanı bundan rahatsız olacak.

BABACAN'IN TSK'YA İFTİRA ATAN FİNCANCI'YI ZİYARETİ VE BAYRAKTAR'I HEDEF ALMASI

Bir bakıyorsunuz liderlerden enteresan enteresan açıklamalar var. Özellikle sayın Babacan'dan... Çıkıyor diyor ki, 'Anayasadan Türk kelimesinin çıkarılması...' Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'yı tahliye olduktan sonra eşiyle beraber ziyaret ediyor.

Ve en sonunda da ne diyor; 'Bayraktar'a dokunacağız' Bu tamamen HDP tabanına bir yeşil ışık yakmaktan ibaret. Aslında altılı masadaki liderlerin pek çoğu, özellikle oy alabilmek adına oyları artmadığı için her tarafa yeşil ışık yakıyorlar.

Ama her taraftan, her yoldan da yeşil ışık yanarsa ne olur? Trafik tıkanır. Bu trafiğin düzene girmesi anlamında bir kaidedir bu. Bir taraf duracak bir taraf geçecek ki trafik aksın. Şuandaki altılı masadaki tamamen bu. Altılı masa kaos, kilit bir durumda.