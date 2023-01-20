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Politika

Altılı Masa'ya adaylık mektubu: Bana yol verin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masaya mektup yazarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı görevine talip olduğunu söyleyen Özcan, 'Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz.' ifadelerini kullandı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 15:19 - Güncelleme:
Altılı Masa'ya adaylık mektubu: Bana yol verin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı ancak 6'lı masa henüz adayını açıklamadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6'lı masaya mektup yazdı. Başkan Özcan, yazdığı mektupta cumhurbaşkanı adaylığına hazır olduğunu belirtti. Özcan, 6'lı masaya "adayı uzaklarda aramayın" diye seslendi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TARİF ETTİĞİ ADAY TİPLEMESİ BANA TAMAMEN UYMAKTADIR"

6'lı masa için aday açıklamanın vaktinin geldiğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Artık seçim tarihi belli oldu. 6'lı masa olarak topluma taahhüt ettiğiniz ortak adayı açıklama vakti geldi. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uymaktadır. Geçmişinde başarı hikâyeleri olacak ve Devleti tanıyacak. O yüzden adayı uzaklarda aramayın." dedi.

  • Tanju Özcan
  • 6lı masa

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