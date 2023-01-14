Altılı Masa'ya bir aday daha: Benim de CV'me bakılsın

6'lı masa seçimlere 5 ay kala adayını hala belirleyemedi. Masada birçok isim konuşuluyor. Adaylığı en çok isteyen isim olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ali Babacan da adaylığa talip. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için bastırıyor. Ama şimdilik Kılıçdaroğlu'ndan bu isimlere izin çıkmış değil. Bugün 6'lı masanın adyalığı için bir talip daha çıktı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Benim de CV'me bakın' diyerek adaylığı istediğini söyledi.

SAVAŞ: BENİM DE CV'ME BAKILSIN

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde destekleyeceğini de ifade eden Savaş, aksi halde kendi adaylığının da değerlendirilmesini istedi.

Savaş, "Sayın Genel Başkanım Cumhurbaşkanı adayı ise bize destek vermek düşer. Ancak aday değilse adaylar arasında olmaktan onur duyarım. Benim de CV'me bakılsın." dedi.

SAVAŞ'IN ADI DAHA ÖNCE ADAYLAR ARASINDA GEÇMİŞTİ

6'lı masadaki adaylık muamması sürerken, birçok isim daha önce de kamuoyu gündemine gelmişti. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza sonrası adaylığa en yakın isim olduğu değerlendirmesi yapılırken, Akşener bu konuda büyük baskı oluşturmuştu. Ancak Saraçhane şovuna rağmen geri adım atmayan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devam edeceğini ilan ederek, kendi adaylığını bir kez daha sahaya sürmüştü. Kılıçdaroğlu ismine masada en güçlü desteği DP ve SP liderleri veriyor. Davutoğlu ve Babacan'ın karşı çıktığı, Akşener'in de sessiz kaldığı söyleniyor. Mansur Yavaş ismi birçok kez gündeme gelse de, Yavaş'ın sessiz kalması, HDP'nin desteklemeyecek olması bu ismi zayıflatıyor.