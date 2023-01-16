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Politika

Altılı Masa'ya tepki! ''Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor'' dedi, Halk TV'de yüzler düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ittifak ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği, 'Cumhurbaşkanı adayı, sözümüzü dinlemezse kriz çıkar' çıkışına destek vermesi, CHP tarafından fonlandığı bilinen Halk TV'de rahatsızlığa neden oldu. Altılı Masa'nın bu tarz çıkışlarla oy kaybettiğini söyleyen Siyaset Bilimci Can Kakışım, 'Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor.' dedi. Bu sözler sırasında yayına bağlanan diğer konukların yüz ifadelerinin düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Altılı Masa'ya tepki! ''Erdoğan istikrarlı şekilde oylarını artırıyor'' dedi, Halk TV'de yüzler düştü
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın belirleyeceği 'kukla adayın' kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda bir kriz doğuracağını söylemişti.

HALK TV'DEN DAVUTOĞLU'NA: OYUN KADAR KONUŞ

CHP yandaşı gazeteciler, Davutoğlu'nun söylemleri sonrası Gelecek Partisi'nin oy oranını hedef alarak, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmışlardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CHP YANDAŞI MEDYAYA 'DAVUTOĞLU' AYARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında, CHP yandaşı medyaya ayar vererek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi.

DAVUTOĞLU'NA ARKA ÇIKTI: E DOĞRU, YANLIŞ MI?

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışına da destek verip, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." ifadelerini kullandı.

HALK TV'DE 6'LI MASAYA TEPKİ: ERDOĞAN OYLARINI ARTIRIYOR, BU DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL

Siyaset Bilimci Can Kakışım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını istikrarlı şekilde artırdığını vurgulayarak 6'lı masayı sert sözlerle hedef aldı.

Kakışım açıklamasında, "Seçime gidilirken Erdoğan'ın oyları istikrarlı şekilde artıyor. Bundan bir sene öncesinde baktığımızda Erdoğan'ın seçim kazanma şansı çok daha düşüktü. Eğer bizim dediklerimiz dikkate alınmazsa kriz çıkabilir. En son bu lafı edecek kişi olmanıza lazım. Davutoğlu söylemlerinde yumuşamaya giderken Kılıçdaroğlu destek veriyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz bu seçimi kazanırsak bu ülkeyi yönetebiliriz hissini seçmene vermemiz gerekli." ifadelerini kullandı.

HALK TV'DE YÜZLER DÜŞTÜ

Bu sözler sırasında yayına bağlanan diğer konukların yüz ifadelerinin düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

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