'Altını çiziyorum' dedi ve ekledi: Cumhurbaşkanı sayesinde Türkiye'nin itibarı artmıştır

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a depremde ölenler için bir kez daha taziyelerini ileten Mirziyoyev, dost Türkiye topraklarındaki benzeri görülmemiş yıkıcı depremlerin sonsuz bir üzüntü ve acıya neden olduğunu, bu korkunç felaket sonucu çok değerli anne babaların, kardeş ve bacıların, çocuk ve evlatların hayatını kaybettiğini ve mağdur olduğunu, hiçbir şeyin bu kaybın yerini dolduramayacağını belirtti.

Kardeş halkların binlerce yıldır karşılıklı uyum, birlik ve dayanışma içinde çeşitli zorlukları ve sorunları cesurca aştığına dikkati çeken Mirziyoyev, "Özbekistan halkı, dostlarımızın başına gelen bu zorlu günlerde hep bir ağızdan 'Türkiye seninleyiz' diyerek Türk kardeşlerinin yardımına koştu." dedi.

Bu korkunç faciada hayatını kaybeden on binlerce masum insanın hatırasını asla unutmayacaklarını dile getiren Mirziyoyev, "Vaktinden önce hayatını kaybeden tüm insanların parlak hatırasına özel bir saygı göstermek amacıyla her yıl 6 Şubat'ın TDT çerçevesinde 'Kurbanları Anma ve Dayanışma Günü' ilan edilmesini teklif ediyorum. Biz, depremin merkezlerinden biri olan ve Özbek arama kurtarma ekibinin görev aldığı Hatay'a bağlı Ovakent'te yapılacak inşaat çalışmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Burada inşa edeceğimiz güzel evler, modern okul ve altyapı tesislerinin yakın dostluğumuz ve dayanışmamızın parlak bir simgesi olacağına eminim." diye konuştu.

Mirziyoyev, ayrıca afetten etkilenen bölgelerden gelen yaşlıları ülkesine davet ederek sağlıklarına kavuşmaları ve dinlenmeleri, İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi ve Bahaüddin Nakşibend gibi büyük atalarının türbelerini ziyaret etmeleri için tüm koşulları sağlayacaklarını söyledi.

Mirziyoyev, acil durumların önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla teşkilat bünyesinde sistematik işbirliği platformunun oluşturulmasını ve bu platform çerçevesinde belirli mekanizmaların kurulmasını önerdi.

Bu çerçevede teşkilat bünyesinde doğal afetlerin ve acil durumların önlenmesine yönelik çok taraflı bir anlaşmanın geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Mirziyoyev, ayrıca acil durum bakanlıkları arasındaki işbirliklerinin önemli ölçüde etkinleştirilmesi, ilgili bakanlıkların bir sonraki toplantılarında en öncelikli alanlarda ortak eylem programının geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mirziyoyev, ayrıca böylesine beklenmedik ve zor zamanlarda sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için yardımlaşma mekanizması oluşturulmasının önemini vurguladı.

Özbek lider, "Bir önemli konu da bilimsel teknolojik alanlarda elde ettiğimiz başarılar depremler, sel, su taşkınları orman yangınları, fırtınaları da önceden tahmin edebilme ve erken uyarı sistemlerinin hala önemli olduğunu göstermekte. Bu durumu derinlemesine inceleme ve alanda bilgi ve teknolojileri genişçe uygulama, çok önemli verimli neticeler verecektir. Bu kapsamda, teşkilatımız kapsamında, doğal afetler izleme ve tahlil analiz merkezinin inşa edilmesi ve Taşkent'te kurulması konusundaki teklifimizi destekleyecek şekilde Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası ihtisas kuruluşları ile de pratik işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek

Mirziyoyev, Türkiye'deki seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlanacak. Bununla beraber, son 20 yıl içerisinde kardeşim muhterem Recep Tayyip Erdoğan zat-ı devletleri başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki itibarı ve nüfuzu artmıştır. Devletin küresel ekonomi ve politikadaki yeri ve etkisi giderek artmaktadır. Modern ve kudretli Türkiye'nin bugünkü tüm başarıları ve elde ettiği kazanımlarında hürmetli Cumhurbaşkanı'nın emsalsiz katkıları olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla tüm kardeş halklarımız adına, Türk halkına müracaat ederek seçimlerde muhterem Recep Tayyip Erdoğan zat-ı devletlerinin adaylığını desteklemeleri için bir çağrıda bulunmak istiyoruz."

- Teşkilat için öneriler

Mirziyoyev, somut mekanizmaların uygulanması ve önemli etkinliklerin zamanında yapılması için teşkilatın sistemli işbirliği platformunu düzenleme girişiminde bulunmasını istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Birincisi, teşkilatımızın kapsamında doğal afetler ve acil durumları önlemeye dönük çok yönlü bir sözleşmenin bir an önce geliştirilmesi gerekiyor, çok önemli bu. Bu alanda Türk tarafının sunduğu sivil savunma alanındaki sistem yaratma hakkındaki belgenin taslağını tamamıyla destekliyoruz.

İkincisi, acil durumlar konusunda bakanlıklarımız arasındaki iletişim ve ilişkileri yoğunlaştırmamız, aktifleştirmemiz elzem. Onların sonraki toplantıda en öncelikli alanlarda ortak eylemler programının geliştirilmesi uygun olacaktır. Şu konulara dikkat etmemiz gerekiyor: Teknik ve güvenlik taleplerine uyma, dünyanın en ileri tecrübesini alanda uygulama, insanların farkındalığını artırma, sürekli olarak arama kurtarma uzmanlarının mesleki gelişimini sağlama ve tecrübe artırması, tatbikatlar yapılması için işbirliğine dikkat etmemiz gerekiyor.

Üçüncüsü, böylesi beklenmedik ağır dönemlerde sosyal ve ekonomik sorunları bertaraf etmek üzere dayanışma ve yardımcı olma mekanizmalarını uygulamak da uygun olacaktır."