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Politika

Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:23
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Altun, Twitter hesabından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili konuşmasının da yer aldığı videoyu paylaşan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

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