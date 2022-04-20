Altun: 1915 olayları mesnetsiz iddialarla çarpıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* 1915 olayları tarihin ve bilimin konusu olması gerekirken, bugün üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala kötücül siyasetin konusu olmaktan kurtulamamıştır.

* 1915 olayları mesnetsiz iddialarla çarpıtılıyor. Kirli siyasi emeller için kullanılıyor.

* (1915 olayları) Uydurma bir tarih algısı hem tarihe hem de insanlığın bütününe yapılmış bir hakarettir.