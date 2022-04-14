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Politika

Altun: Barış için Cumhurbaşkanımız kadar öne çıkan başka biri olmadı

'Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar' konulu konferansın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Barış için Cumhurbaşkanımız kadar öne çıkan başka biri olmadı. Bizim için öncelik ateşkesin sağlanması.' dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:44
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" konulu konferansın açılışında konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş tüm dünya için son dönemin en yıkıcı ve can yakıcı olaylarından biri oldu. Barış için Cumhurbaşkanımız kadar öne çıkan başka biri olmadı. Bizim için öncelik ateşkesin sağlanması. Sivillerin hedef yapılmasını şiddetle kınıyoruz.

Savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarımız sürecek.

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