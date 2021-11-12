Altun: Bir kez daha hep birlikte 'ortak geçmiş, ortak gelecek' diyoruz

AA 12 Kasım 2021 Cuma 15:43 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 17:38

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından Türk Konseyi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Altun, görüntülü paylaşımında, "Türk Konseyi bugün İstanbul'da, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda toplanıyor. Bir kez daha hep birlikte 'ortak geçmiş, ortak gelecek' diyoruz. Ekonomiden diplomasiye, eğitimden teknolojiye pek çok alanda stratejik iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." mesajına yer verdi.

"Ortak soy, ortak dil, ortak din ve ortak geçmiş, asırlarca yabancı güçlerin tesiri ile birbirinden ayrı kalan 300 milyonluk Türk dünyası yeniden uyanıyor." ifadesiyle başlayan videoda, Türk Konseyi'nin oluşumu anlatılıyor. Türk Konseyi bünyesinde yürütülen bazı projelere de değinilen videoda, şu değerlendirmeler yer alıyor:

"Bünyesindeki büyük potansiyelin farkında olan Türk dünyası, Türk Konseyi çatısı altında ortak değerler ve geçmişin ışığında geleceğe daha emin adımlar atıyor. 2040 vizyonu çerçevesinde pasaporta ihtiyaç olmaksızın soydaşların bütün Türk dünyasında serbestçe seyahat edebilmesi, üye ülkeler arasında serbest ticaret bölgelerinin oluşturulması gibi hedeflerle yeni bir döneme giren Türk Konseyi, önümüzdeki dönemin temellerini atmak üzere İstanbul'da toplanıyor. Sevinçleri hüzünleri ortak olan Türk dünyası Türk Konseyi ile geleceğe güvenle bakıyor."