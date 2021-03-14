Altun: CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş

AA 14 Mart 2021 Pazar 07:38 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 07:40

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Meclis'e sunduklarını açıkladığı kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"Yasakçı zihniyet iş başında. CHP, bizim konuşmamızı engellemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar, engellemek istiyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız."

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifi TBMM Başkanlığına sunduğunu söylemişti.

İstisnai memur kadrosundakilerin sabah akşam siyasetçilere laf yetiştirdiğini, bu kadroda bulunanların Devlet Memurları Kanunu'na uyması gerektiğini ifade eden Bekaroğlu, "Burada, Cumhurbaşkanlığında çalışan daire başkanları, Fahrettin Altun'lar, Mehmet Uçum'lar, bakan yardımcıları, bütün bunlar, istisnai memurlara siyaset yasaktır diyoruz. Zaten yasak ama biz burada 'Kandıralı sen de dur' diyoruz. Fahrettin sen de dur, yasa teklifi bu." ifadelerini kullanmıştı.

