Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

ALTUNDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atanan Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum.

Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.