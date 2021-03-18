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Politika

Altun: HDP'nin, PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkar edilemez bir gerçektir.' ifadesini kullandı.

AA18 Mart 2021 Perşembe 07:27 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 07:27
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, Anayasa Mahkemesine başvurarak, HDP'nin kapatılmasını talep ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkar edilemez bir gerçektir. HDP'nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle, defaatle ve istikrarlı olarak PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır.

Bu ilişkinin, HDP'nin kapatılmasını veya bir başka cezai yaptırıma maruz bırakılmasını gerektirip gerektirmediği sorusu ise ancak Anayasa Mahkemesi tarafından cevaplandırılacaktır. Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz."

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