DHA 13 Haziran 2021 Pazar 07:31 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 07:41

İletişim Başkanı Altun, NATO zirvesi öncesi Libya'ya düzenledikleri ziyaretle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle, son gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz Libya'dan ayrılıyoruz. Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık.

Bugün burada ayrıca İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ammar El-Lafi ile de bir araya geldik. Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.