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Politika

Altun: Milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgi dosta güven, düşmana korku vermiştir

İtişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımlarına saatler içinde büyük destek geldiğini belirterek, 'Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir' dedi.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:29
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İletişim Başkanı Altun: Milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgi dosta güven, düşmana korku vermiştir

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'da 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımlarına saatler içinde büyük destek geldiğini belirterek, "Aziz milletimizin Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven, düşmana korku vermiştir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saatler içinde muhteşem bir heyecan ve hızla 'Erdoğan'ın yanındayız' etiketine 2,5 milyona yakın destek verildi. Aziz milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu bu sevgi ve muhabbet dosta güven düşmana korku vermiştir. Durmak yok yola devam inşallah" ifadesine yer verdi.

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