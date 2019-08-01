32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5748
  • 6,1651
  • 252.717
  • 102.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Altun: Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün terör örgütlerine, onların iş birlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Topunuz gelin, topunuz!" sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz!' Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz."

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zarif'ten ABD'ye yanıt: Yaptırımların bir etkisi yok

Zarif'ten ABD'ye yanıt: Yaptırımların bir etkisi yok

Başkan Erdoğan Boris Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Boris Johnson ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan kralına taziye dileklerini iletti

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

ABD'li 4 kadın vekil silah reklamında hedef oldu

'Onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz'

'Onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz'

Müjde! 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Müjde! 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

ABD'den Cevad Zarif'e yaptırım

ABD'den Cevad Zarif'e yaptırım

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi

16 yıl aradan sonra Avrupa'da yaşadığı iddia edildi
 

POPÜLER HABERLER

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Emekliye en az 2020 lira maaş

Emekliye en az 2020 lira maaş

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Hayalet

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası: Hayalet

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA