Altun: Türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor' dedi.