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Politika

Altun'dan Cumhuriyet'e yalanlama: Kamuoyuna özür borçlusunuz

Cumhuriyet'te yer alan asılsız haberle ilgili açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!' dedi.

5 Kasım 2021 Cuma 10:51 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 10:59
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Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer veren Altun, şunları kaydetti:

Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!

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