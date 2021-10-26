Altun'dan DW Türkçe'ye tepki: İlişkilerimizi zehirliyorsunuz

26 Ekim 2021 Salı 10:52 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 10:55

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından DW Türkçe'ye tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece "yalan haber" yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz.