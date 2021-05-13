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Politika

Altun'dan İsrail'e sert tepki: İşlemiş oldukları tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansından (AA) sonra TRT Arabinin Gazze Ofisi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail'in hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 13:52
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Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam ettiğini belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulanan işgal politikasını ve terör eylemlerini dünyaya duyuran özgür basını hedef aldığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"AA'dan sonra TRT Arabinin Gazze ofisine hava saldırısı düzenleyen İsrail, hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü lanetliyoruz. İşlemiş olduğu tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız."

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