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Amaçları kaostur krizdir, buhrandır

Bahçeli: ABD’nin Suriye’de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD’nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır. Buna karşılık yapılacak bellidir. Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden kanun dışı her örgütle mücadele şarttır. 

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Partisinin kadın kolları toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Bahçeli ABD’nin terör örgütü PYD’ye verdiği destek hakkında sert sözlerde bulunarak,  “ABD’nin Suriye’de siyasi istikrar diye bir derdi yoktur. ABD’nin amacı krizdir, kaostur, siyasi buhrandır. Buna karşılık yapılacak bellidir. Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden kanun dışı her örgütle mücadele şarttır. Teröristler her nerede olursa olsunlar imha edilmelidir. ABD’nin kurnazlığı fayda etmeyecektir. Son 45 gün içerisinde, yurtiçi ve sınır ötesinde 366 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştır” dedi.

IRAK SINIRINA ASKER

Irak’ın Türkiye sınırına asker konuşlandırmasına sert sözlerle yüklenen Bahçeli, “Irak’ın Türkiye sınırına asker konuşlandırması dikkat çekicidir. Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır? Türkiye sınırına asker konuşlandırmalarında ABD’nin rolü var mıdır?” diye konuştu. Tahran zirvesinde, Erdoğan’ın İdlib’de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemli ve değerli olduğunu belirten Bahçeli şunları söyledi: “20 Eylül’deki MGK’da alınan kararlar da doğrudur, desteğimiz tamdır. Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir. Ülke olarak arzumuz, Suriye’de bulunan diğer ülke güçlerinin aynı hassasiyeti göstermesidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Rusya lideri ile Soçi’de buluşmuş ve İdlib’i görüşmüştür. Bu görüşmeden çıkanlar memnuniyet verici olmuştur.”

RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Bahçeli, “İdlib’de oluşturulan 20 kilometrekarelik güvenli bölge, İdlib halkının huzuru için kapı aralamıştır. Suriye’de barış ve huzur arayışlarına önemli katkılar sağlanmıştır. Soçi’de alınan kararlar, Tahran zirvesinin devamı olarak görülmüş, Cenevre’de Türkiye’nin elini güçlendirmiştir. Soçi mutabakatının ardından Rus uçağının düşürülmesi dikkatlerden kaçmamıştır” diye konuştu

KADIN VARSA İNSAN VARDIR

Bahçeli, “Kadın varsa, insan vardır. Kadınlarımızın önündeki bariyerler kaldırılmalıdır. Onlarsız medeniyet kuru bir avuntudur. Dünden bugüne Türk kadınının omuzlarında vatanın yükü, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kol kanat gerendir. Toplumsal huzur ve refahın şartı, ayrımcılığın reddi, cinsiyetçiliğin kenara itilmesidir. Kadınlık onurunu insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır. Kadının hor görüldüğü toplumlar ilkeldir, geridir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Aileyi ayakta tutan kadındır. Aile ise milletin temel taşıdır” şeklinde konuştu.

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