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‘Amaçları yarınımıza hükmetmek. Başaramayacaklar’ 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD, İtalya ve Fransa’nın Ermeni soykırım fitnesini yeniden ısıtmalarına tepki göstererek “Amaçları sadece Türkiye’nin tarihine saldırmak değil, bugününe ve yarınına hükmetmek. Başaramayacaklar” ifadesini kullandı.

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Kalın, Twitter hesabından Anadolu Ajansı’nın “Fransa tarihindeki kara lekeler unutulmuyor” başlıklı haberini paylaştı. Kalın, paylaşımında “Ne kolonyalist geçmişleri ne de benmerkezci bugünleri onlara moral üstünlük sağlıyor. Amaçları sadece Türkiye’nin tarihine saldırmak değil, bugününe ve yarınına hükmetmek. Başaramayacaklar. Türkiye, tarihine ve geleceğine sahip çıkarak emin adımlarla yürümeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu. Kalın’ın paylaştığı AA haberinde Fransa tarihindeki kara lekeler tek tek sıralandı. Fransa, 1524’te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika’nın batısında ve kuzeyinde 20’den fazla ülkede hakimiyet kurdu. Afrika’nın yüzde 35’i, 300 yıl boyunca Fransa’nın kontrolünde kaldı.  Bölgede 5 asır süren kolonyal dönemde ve özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlık mücadelesine girişen ülkelerde bu ayaklanmalar şiddetle bastırıldı ve 2 milyondan fazla Afrikalı hayatını kaybetti.      

İkinci Dünya Savaşı bitmeden kısa zaman önce bağımsızlık vaadiyle Fransa saflarında savaşan Cezayirlilerin başlattığı gösterilerde binlerce Cezayirli, öldürüldü. Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Ruanda soykırımında da Fransa’nın rolü olduğu ortaya çıktı. 

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