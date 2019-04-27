'Amerika artık anlamalı tehdit işe yaramaz'
Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunan ve kararlar alan ABD ile Fransa’ya sert çıktı. Aksoy, “ABD’nin tehditlerinin boş olduğunu anlaması gerekiyor. Fransızların Ermenileri silahlandırıp Türkleri katletmesinden sorumludur” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği mutat basını bilgilendirme toplantısında ABD ve Fransa’yı hedef aldı. Türkiye ile ABD ile arasındaki sorunları çözmek amacıyla temasların devam ettiğini belirten Aksoy “ABD’den Türkiye’ye hedef alan YPG/PKK ve FETÖ konularında adım atmasının beklendiğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye’yi hedef alan söylemlerini hatırlatan Aksoy “ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurmaya başladığını görüyoruz. Ancak bunun işlemediğini biz daha önce gördük. Ülkemize yönelik bu söylemi kabul etmemiz de mümkün değil. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını artık anlaması gerekiyor” dedi.
DEVLET GELENEĞİ YOK
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye’nin arşivlerin açılmasına yönelik çağrıları hakkındaki açıklaması sorulan Aksoy “Ermenistan sözcüsünün üslubu ve kullandığı kelimeler Ermenistan’ın henüz devlet geleneğine sahip olmadığını gösteriyor” diye konuştu. Aksoy, birçok saygın tarihçinin Ermeni tezlerini sorgulayan akademik yayınlar yaptığını belirterek “Türklere inkarcı demek aslında çağ dışı bir zihniyet, ifade özgürlüğümüzü engellemeye yönelik bir girişim, bir suç unsuru olarak bile değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı. Ermeni tarafının arşivlerinin açık olduğunu iddia etmesine rağmen açık olmadığını vurgulayan Aksoy “Bunların sadece Ermeni iddialarını doğrulamaya yönelik kısmı açık” ifadesini kullandı. Fransa’nın Ermeni iddialarına desteği konusuna da değinen Aksoy, şöyle devam etti: Fransız yönetimi attığı adımın vahametinin farkında değil. Fransa’nın bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var. Ermeniler üzerinden gündem yaratma peşindeler. Macron’un 24 Nisan’ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız.
BÖLGEDEN ÇIKARILACAK
ABD’nin Golan Tepeleri kararına ilişkin Aksoy “ABD bu kararıyla Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu devam ettirdi” ifadesini kullandı. Aksoy, ABD ile Suriye’de güvenli bölge tesis edilmesine yönelik temasların devam ettiğini belirterek, şubattan bugüne 3 toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.
F-35’TE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
Aksoy, Türk-Amerikan ilişkilerinde sorunlu konuların ele alınması için Türkiye’den bir heyetin ABD’ye gideceği iddiaları hakkında ise “Resmi bir heyetin şu sıralarda ABD’yi ziyareti söz konusu değil” açıklamasını yaptı. F-35 programıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Aksoy, “Biz F-35 programının parçasıyız. Ödemelerimizi tam olarak yapıyoruz. Pilotlarımız orada eğitim görüyor. Uçakların teslimatı başladı. Bu konuda geri adım atmayacağız” dedi. Aksoy, ABD yönetiminin F-35 programını Türkiye’nin S-400 alımına bağlamaya çalıştığını belirterek, “Biz her seviyede bunun doğru olmadığını dile getiriyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin S-400 konusunda ABD’ye yaptığı bir teknik komisyon kurulması teklifi sorulan Aksoy, henüz buna bir cevap alınamadığını söyledi.
ZİYARET SIRASI TRUMP’DA
Aksoy, “ABD’nin F-35 konusunu her vesileyle bir tehdit unsuru olarak dile getirmesi yakışık almıyor, müttefiklik ilişkilerimizle de uyuşmuyor” diye konuştu. Sözcü Aksoy, ABD ile Patriot alımı konusunda teknik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, ABD’nin geç de olsa Türkiye’ye teklifler sunmaya başladığını söyledi. Aksoy, Patriot ile S400 konusunu bir arada ele almadıklarını kaydetti. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık görüşmeler yaptığını kaydeden Aksoy, “Bu görüşmelerde bu ziyaretler dile getiriliyor. Sanıyorum sıra ABD tarafında” değerlendirmesinde bulundu.
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