'Amerika artık anlamalı tehdit işe yaramaz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği mutat basını bilgilendirme toplantısında ABD ve Fransa’yı hedef aldı. Türkiye ile ABD ile arasındaki sorunları çözmek amacıyla temasların devam ettiğini belirten Aksoy “ABD’den Türkiye’ye hedef alan YPG/PKK ve FETÖ konularında adım atmasının beklendiğini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye’yi hedef alan söylemlerini hatırlatan Aksoy “ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurmaya başladığını görüyoruz. Ancak bunun işlemediğini biz daha önce gördük. Ülkemize yönelik bu söylemi kabul etmemiz de mümkün değil. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını artık anlaması gerekiyor” dedi.

DEVLET GELENEĞİ YOK

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye’nin arşivlerin açılmasına yönelik çağrıları hakkındaki açıklaması sorulan Aksoy “Ermenistan sözcüsünün üslubu ve kullandığı kelimeler Ermenistan’ın henüz devlet geleneğine sahip olmadığını gösteriyor” diye konuştu. Aksoy, birçok saygın tarihçinin Ermeni tezlerini sorgulayan akademik yayınlar yaptığını belirterek “Türklere inkarcı demek aslında çağ dışı bir zihniyet, ifade özgürlüğümüzü engellemeye yönelik bir girişim, bir suç unsuru olarak bile değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı. Ermeni tarafının arşivlerinin açık olduğunu iddia etmesine rağmen açık olmadığını vurgulayan Aksoy “Bunların sadece Ermeni iddialarını doğrulamaya yönelik kısmı açık” ifadesini kullandı. Fransa’nın Ermeni iddialarına desteği konusuna da değinen Aksoy, şöyle devam etti: Fransız yönetimi attığı adımın vahametinin farkında değil. Fransa’nın bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var. Ermeniler üzerinden gündem yaratma peşindeler. Macron’un 24 Nisan’ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız.

BÖLGEDEN ÇIKARILACAK

ABD’nin Golan Tepeleri kararına ilişkin Aksoy “ABD bu kararıyla Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu devam ettirdi” ifadesini kullandı. Aksoy, ABD ile Suriye’de güvenli bölge tesis edilmesine yönelik temasların devam ettiğini belirterek, şubattan bugüne 3 toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.