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Amerikalı senatöre videolu mesaj

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’ı kabul etti.

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2.5 saat süren kabulde, ABD’li senatöre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Twitter’dan paylaştığı görüntüler izletildi. Altun, kabul öncesi 2015’ten bu yana Türkiye’de terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör saldırılarının görüntülerini paylaşmıştı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu. Graham, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul öncesi de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi. 

Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami’yi de kabul etti. 

TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYİZ

ABD’li Senatör Graham Ankara’daki temasları kapsamında Millli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye - ABD arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Akar, görüşmede şu mesajları verdi: Münbiç’te verilen sözlerin tutulmadı. YPG ile PKK ile aynı bütünün parçaları. Türkiye, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ediyor. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyecek. İki ülke birlikte çalışarak bu sorunları aşabilir. 

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