Amerikan birliklerinin generali savaşı bitirmek için görevini bırakacak

Reuters 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:30

ABD birliklerinin Afganistan'daki misyonunu 31 Ağustos'ta resmi olarak sonlandırmasından önce Kâbil'de bir törenle görevini bırakacak General Miller, ABD'nin Afganistan'da görev yapmış son dört yıldızlı generali olacak.

Her ne kadar Kâbil'deki askeri tören Afganistan'da görev yapmış ABD'li savaş gazileri için bir kapanış anlamı taşısa da, bunun Batı tarafından desteklenen Afgan hükümetine güven sağlamada başarılı olup olmayacağı belli değil. ABD birlikleri Afganistan'dan çekilme planlarının son aşamasına gelirken, saldırılarını sürdüren Taliban ise 20 yıllık savaş sürecindeki en büyük toprak kazanımlarını elde etmiş durumda.

Florida'daki Merkez Komutanlığı'ndan Afganistan, Irak ve Suriye gibi sıcak bölgelerdeki ABD askeri birliklerini yöneten ABD Amirali Kenneth McKenzie, ABD'nin Afgan güvenlik güçlerine gelecekte sağlayacağı desteği vurgulamak için Kâbil'e gitti.

"Kabul etmek gerekir ki, (işler) eskiden olduğundan çok daha farklı olacak. Bunu küçümsemeyeceğim," diyen General McKenzie, "Ancak onları (Afgan güvenlik güçlerini) destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fakat McKenzie, ABD'nin Taliban ve Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani'nin hükümeti arasında barış anlaşması ile sonlandırmakta başarısız olduğu savaşı Taliban'ın "askeri bir çözümle" bitirmek istediği konusunda uyardı.

Eyalet merkezlerinin risk altında olduğu konusunda uyaran General McKenzie, ABD destekli Afgan güvenlik güçlerinin "eyalet merkezleri için çok sıkı mücadele etmeye kararlı olduklarını" ifade etti.

General Miller komuta idaresini bıraktıktan sonra, McKenzie ABD birlikleri 31 Ağustos'ta Afganistan'ı tamamen terk edene kadar Ghani'nin hükümetine destek amacıyla Taliban'a karşı Amerikan hava saldırılarını yapma yetkisini elinde bulunduracak.

Ancak General McKenzie o aşamadan sonra ABD'nin Afganistan'daki hava saldırılarının odağının doğrudan El Kaide ve İslam Devleti Militan Örgütü'ne (IŞİD) karşı yapılan kontra-terör operasyonlarına kayacağını açıkladı.

ABD'nin Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri operasyonları sırasında 2,400 civarında Amerikan askeri hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.