Anadolu Alimler Birliği kararını duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin çeşitli illerinden 103 alim katıldı. Birlik ümmetin selameti, istikrarın sürdürülmesi ve kazanımların artarak devam etmesi için 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını belirtti.

Düzenlenen istişare toplantısın ardından sonuç beyannamesini paylaşan Anadolu Alimler Birliği Başkanı Ömer Faruk Müderrisoğlu, "Ülkemizin ve ümmetin selameti, istikrarın sürdürülmesi ve kazanımların artarak devam etmesi adına, ulemanın tefrikadan uzak, birlik ve beraberlik içinde olmasının; neslimiz, ülkemiz ve ümmet açısından büyük bir mesuliyet olduğu bir kez daha hatırlatılmıştır. İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun ortaya çıkardığı Türkiye merkezli umut ve gelecek, erbab-ı ilmin ferdi, fevri ve nefsi çıkışlardan uzak durmalarını zorunlu kılmaktadır. Batı menşeli olup ülkemize dikte edilmeye çalışılan ve siyasi olarak da bir takım parti ve kuruluşlar tarafından sahiplenilen LGBT gibi eşcinsel evliliği normalleştiren ve aile yapısını tehdit ve tahrif eden sapkın akımlara ve bunların destekçisi siyasi oluşumlara karşı tavizsiz bir şekilde mücadelenin sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı nice sıkıntılı süreçlerden ibret alınarak son dönemde ortaya konulan dini, manevi ve ilmi alanlardaki kazanımlara ve özgürlüklere şükür ve vefa duygusuyla karşılık verilmesi ve bu minvalde sağlam bir iradenin ortaya konulması gerektiği ifade edilmiştir. Mülteci alimler konusunda yapılabilecek resmi düzenlemeler ile bu şahısların ilmi müktesebatlarının ve tecrübelerinin ülkemizin ilim, fikir ve kültür sahaları için büyük bir zenginlik olacağı ifade edilmiş ve gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle sağlanmasının önemi dile getirilmiştir. Sonuç olarak da ülkemizin ulaşmış olduğu milli ve manevi, siyasi ve iktisadi düzeyin ve ümmet coğrafyasını kuşatan çözüm üretici ve lider ülke kazanımlarının daha da ileriye götürülmesi ve mevcut durumun zafiyete uğratılmaması adına 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanılmasının manevi mesuliyeti dile getirilmiş ve bu seçimde Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesinin zarureti ittifakla ifade edilmiştir" ifadelerine yer verdi.