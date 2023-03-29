Anayasa hukukçusu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında hiçbir sakınca yok

Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anayasa'da 2017'de değişiklik yapıldığını ifade eden Fendoğlu, Anayasa'nın 101'inci maddesinin başlığıyla beraber metninin tamamının değiştiğini bildirdi.

Fendoğlu, Anayasa Değişikliğine Dair Kanun'un halk oylamasıyla kabul edildiğini hatırlatarak, kanunda 101'inci maddede, ilk yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminin başlangıç tarihinde yürürlüğe gireceğine yönelik hükmün yer aldığını, bu tarihin de 30 Nisan 2018 olduğunu kaydetti.

Anayasa'nın 101'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünün bulunduğunu dile getiren Fendoğlu, bu hükmün 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girdiğini, yeni bir hüküm olduğunu vurguladı.

Hasan Tahsin Fendoğlu, yürürlüğe girme kavramının bilinmesi gerektiğini dile getirerek, "Anayasa ve kanun değişiklikleri ileriye doğru yürür. Burada ileriye doğru yürüdüğü için geçmişteki bir dönem sayılmaz." dedi.

Anayasa Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde cumhurbaşkanının dönemine ilişkin herhangi bir itiraz olmadığına işaret eden Fendoğlu, 50 sayfanın üzerindeki muhalefet şerhlerinde de bu konuda bir itirazın yer almadığını aktardı.

Anayasa Komisyonu'nun raporunda, "Mevcut cumhurbaşkanının geçmiş dönemi sayılmaz" ifadesinin yer aldığını kaydeden Fendoğlu, buna TBMM Genel Kurulu'nda da itiraz edilmediğini belirtti.

Fendoğlu, 2017'de Anayasa'nın 69 maddesinde değişiklik yapıldığını ve sistemin değiştiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anlattı.

Partiler arasında centilmence yarışın olması gerektiğinin altını çizen Fendoğlu, Türkiye'de yumruklar sıkılarak yarış yapıldığını ifade etti.

- "ŞİMDİ YÜKSEK SEÇİM KURULUNA VERİLEN DİLEKÇELER ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DÖNEMİNDE ANAYASA KOMİSYONU'NA VERİLMEMİŞ"



Milli iradeye saygılı olunması gerektiğini dile getiren Fendoğlu, anayasa değişikliğinin millet tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Fendoğlu, "Geçmişte bu konu tartışılmamış. Şimdi Yüksek Seçim Kuruluna verilen dilekçeler o zaman anayasa değişikliği döneminde Anayasa Komisyonu'na verilmemiş, dönem sınırıyla ilgili tartışma yapılmamış." diye konuştu.

Türkiye'de bazı kesimlerin yargı darbelerine meraklı olduğunu söyleyen Fendoğlu, halkın vermediği iktidara yargı darbesiyle, bürokratik darbeyle hükümete, siyasete gelmek isteyenlerin bulunduğunu ifade etti.

- "12. CUMHURBAŞKANI'NIN ÖNCEKİ DÖNEMİNİN SAYILMASI, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞU İÇİN DE MÜMKÜN DEĞİL"



Hasan Tahsin Fendoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki görev yaptığı dönem, dönemden sayılmaz. Çünkü sistem değişikliği oldu. Yeni cumhurbaşkanı eşittir, eskinin cumhurbaşkanı artı eskinin başbakanı artı bakanlar kurulu oldu. Cumhurbaşkanının dört şapkası var, orduların komutanı, devletin başı, yürütmenin başı bir de isterse partili olabiliyor. Önceki cumhurbaşkanında bu yok. 12. Cumhurbaşkanı'nın önceki döneminin sayılması, sistem değişikliği olduğu için de mümkün değil. Büyük bir sistem farkı var."

Sistem değişikliği olmamış gibi davranmanın mümkün olmadığını söyleyen Fendoğlu, tartışmaların hukuk açısından dayanağının bulunmadığını dile getirdi.

Sürecin anayasaya uygun ilerlediğine işaret eden Fendoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerindeki adaylığı anayasal bir haktır. Yeniden aday olmasında hukuken, anayasal olarak hiçbir sakınca yoktur. 101'inci maddenin 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmesi zaten her şeyi çözüyor, Anayasa Mahkemesi kararları da çözüyor. Bu üçüncü dönemi değildir, ikinci dönemidir. Çünkü sistem değişikliği yaşanmıştır. Anayasal ve yasal açıdan bütün yollar buraya çıkmaktadır." diye konuştu.