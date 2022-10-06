Andersson'dan 3. muhtıraya bağlılık vurgusu: Bunu Erdoğan'a söyleyeceğim

Andersson, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı girişinde konuştu.

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Andersson, "Nasıl bir görüşme yapacağımıza bakacağız ama İspanya'daki NATO toplantısından sonra bir anlaşma ve mutabakat muhtıramız var. Biz ona uygun davranıyor ve çalışıyoruz. Bunu elbette Erdoğan'a söyleyeceğim." dedi.

- LİDERLERİN AST İLE İLGİLİ MESAJLARI



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AST toplantısının "aşırı derecede" önemli olduğunu dile getirdi.

Bu ilk toplantının öneminin Avrupa kıtasında herkesin aynı sınamaları paylaşmasından geldiğini vurgulayan Michel, Avrupa kıtasında daha fazla istikrar, daha fazla güvenlik ve barışı sağlamak için iş birliği ve koordinasyonu nasıl artıracaklarını ele alacaklarını belirtti.

Michel, "İyimserim çünkü davet edilen 44 ülkenin katılma kararı vermesi ilk olumlu sinyal." dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "Ukrayna'daki savaş, kıtamızda barış ve istikrarın hafife alınamayacağını kanıtlıyor. Aynı zamanda demokrasimizin ve ortak değerlerimizin korunması gerektiğini de gösteriyor. Bu sadece AB'nin görevi değildir. Aynı zamanda, tüm Avrupa ülkelerinden güçlü ve koordineli bir yanıt gerektirir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, AST'nin ortak güvenlik ve refahı artırmak üzere kıtanın tüm ülkelerini bir araya getiren yeni bir forum olduğuna dikkat çekti. Miçotakis, böylesi bir topluluğun üye ülkelerinin ortak değerler temelinde buluşması, uluslararası hukuk ve temel insan haklarının korunmasının bu çabayı destekleyecek temel taşlar olması gerektiğini ileri sürdü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamadığı için gelen tehditlerden korkmadığını ifade ederek, "Prag'a alnım açık geldim. AB liderlerine uygun, sorumlu ve ciddi cevaplar vereceğim." dedi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı attığı son adımla dünyanın yeni bir dönüm noktası yaşayacağına işaret ederek, Ukrayna'nın NATO üyeliği için başvurusuna doğru yol ve zamanın oluşturulması gerektiğini kaydetti.