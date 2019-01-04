Ankara bir numara olacak
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Başkent için hazırladığı 11 başlıktan oluşan 111 projesini açıkladı. ‘İşin Özü, Haseki Sözü’ sloganıyla açıkladığı projelerinin insan odaklı olduğunu ifade eden Özhaseki “Ankara’nın 1 numara olması lazım. İnsanlar da yaşadıkları kentten keyif almalı, mutlu olmalı” dedi.
- TALAT DOYMUŞ
Ankaralıların merakla beklediği projelerini açıklayan Özhaseki’nin, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısına ilçe belediye başkanları da katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın aday göstermesinin ardından 30 kişilik ekiple çalışmalara başladıklarını ifade eden Özhaseki, Başkentte herkesin aradığını bulabildiği, yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirecek projeleri hazırladıklarını söyledi. 11 ayrı başlıkta 111 dev proje hazırladıklarını belirten Özhaseki, betonlaşma yerine çevreci, doğa, tarihi ve kültürel, akıllı şehir konseptinde projelere önem verdiklerini anlattı.
İNSAN ODAKLI
Projelerin insan odaklı olduğunun altını çizen Özhaseki “Ankara’yı ülkemize örnek bir şehir, dünyaya örnek bir başkent modeli yapmak için yola çıktık. ‘Ben’ merkezli değil ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışıyla insan odaklı bir anlayışla geleceğin Ankara’sını hep beraber inşa edeceğiz” dedi. Kültür-Sanat- Turizm, Sosyal, Çevre, Çocuk Şehri, Yeşil, Yerel Kalkınma, Akıllı Şehir, Spor, Ulaşım, Kentsel Yenileme, İlçe Projeleri başlığındaki projeler hazırlayan Özhaseki, Ankara Kalesi’nden başlayan kısa ve uzun hat olarak iki ayrı bölümde 411 eserin gezilebileceği Kültür Yolu Projesi’yle turizmin gelişeceğini ifade etti. Yeni metro hatları ile kesintisiz ulaşımı sağlayacak projelerin yanı sıra yapacakları yeni stat ile bazı projelerin temellerinin de 1-2 ay içerisinde atılacağını dile getiren Mehmet Özhaseki, 111 mega projesinden bazıları şöyle:
Kültür-Sanat-Turizm Projeleri: Kültür yolu projesi; Ankara Kalesi’nden başlayıp 15 Temmuz Şehitler anıtına ve Atakule’ye iki hat halinde müzeleriyle, camileriyle, kamu ve özel binalarla toplam 411 eserin gezilebileceği özel yürüyüş yolları yapılacak.
Sosyal Projeler: Uyanık kütüphaneler, 10 adet ve 24 saat açık olacak. Öğrencilere ve gençlere yönelik 3Ç; çay çorba çamaşır diye tarif edilen projeler. Okul bölgelerinde girişlerde çocuklara kupa içerisinde çorba ikram edilecek, çamaşırını teslim edip okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebilecek.
Çocuk şehri projeleri: Yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde, içerisinde 100’den fazla etkinlik bulunan Çocuk Köyü Projesi Ankapark’ın yanına yapılacak. 2019 yılında başlayıp 1 yıl içinde bitirilecek. Bütün mahallelerde etüt merkezleri kreşler ve çocuk oyun evlerinin yapılması.
Yeşil Projeler: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı 3 Millet Bahçesi’nin yanı sıra 10 yeni Millet Parkı yapılacak. AKM, Kanal Ankara, Gölbaşı Millet Bahçeleri dışında, Dikmen Vadisi, Cebeci Stadı yeri, Payamlıtepe, Çubuk Çayı, Hacıkadın, Göksu Parkı 2. etap, Gazi, Yükseltepe, Polatlı, Karaköy Millet Bahçeleri yapılacak. Ankara Fuar Alanı kısa zamanda tamamlanacak.
Akıllı şehir projeleri: Ulaşımdan çevreye enerjiden altyapıya kadar her işin akıllı olarak çözümlendiği Akıllı şehir vadisi yapılacak.
Spor Projeleri: 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi. Ankara 55 bin kişilik bir stat ve komplekse kavuşacak. 1-2 ay içerisinde bunun temeli atılacak. Elmadağ Kayak Merkezi kış turizmine kazandırılacak.
Çevre Projeleri: 8 ayrı projenin yeraldığı bu bölümde Sıfır Atık Projesinin önemine değinen Özhaseki, Ankara’da günlük 4.500 ton atık çıktığını ifade ederek, bunu geri dönüşüme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
‘PARK ET DEVAM ET’ METROYU ÖZENDİRECEK
Kızılay’dan başlayıp Havaalanına kesintisiz ulaşım sağlayacak metro ile mevcut metro hatlarına ilave yeni metro hatları yapılacak. Hızlı Tren Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık hattı, Hızlı Tren Gazı-Siteler-Kuyubaşı hattı, Dikimevi-Natoyolu-Natavega hattı, Söğütözü-Yüzüncüyıl-ODTÜ hattı, ODTÜ-Macunköy hattı, Batı Merkezi-Ümitköy İstasyonuna ilave hat yapılacak. Batıkent metrosu Yenikent’e, Çayyolu metrosu Yaşamkent-Bağlıca’ya uzatılacak. Ayrıca karayollarında da kesintisiz ulaşım sağlanacak. Kızılay’dan havaalanına, Samsun, Eskişehir, Konya ve İstanbul yollarında kesintisiz ulaşım için alt geçit üst geçitler yapılacak. Konya Yolu’na alternatif Bilkent Kavşağından başlayıp, İncek Bulvarı’na ve devamında Niğde-Adana otoyoluna bağlanacak bulvar yapılacak. Park et devam et projesiyle de metro duraklarının tamamında otopark yeri yaparak, araç veya bisikletleriyle gelenlerin oraya park ederek metroyu kullanmaları sağlanacak.
MHP ile ortak miting
“Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla elbette Cumhur İttifakı fikrine sonuna kadar sadık kalıp işimize devam edeceğiz” diyen Özhaseki “Cumhur İttifakı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP liderinin çok ciddi duruşları vardır. Bu görüşmeleri yapan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, al ver pazarlığında değiliz. Başka partilerin yaptığı gibi ‘şu üç ilçeyi bize bırak, beş tane il sizin olsun’ gibi bir pazarlığı çok çirkin buluyorum. Biz kendi içimizde başka türlü prensipler dahilinde aramızdaki anlaşmayı sonuna kadar devam ettiriyoruz. Belki Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP lideri Devlet Bey’in tasarrufunda ortak bir miting olabilir” cevabını verdi.
Mikro milliyetçi
Kayserili olmasını ‘dezavantaj’ olarak nitelendirenlere Özhaseki şu cevabı verdi: Özellikle CHP Lideri Kemal Bey dillendirdi. Çok garipsedim çünkü bu artık mikro milliyetçiliktir. Kimse ona ‘niye Tunceli’den geldin kardeşim’ diyor mu? ‘Niye seni buradan tutup da İstanbul’a aday yaptılar’ diyor mu? Muhalefette iki ilçe belediyesi var. İlçe belediye başkanı arkadaşlarımızın birinin doğum yeri Tunceli, diğerinin doğum yeri Afyon.
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