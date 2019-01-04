Ankara bir numara olacak

Ankaralıların merakla beklediği projelerini açıklayan Özhaseki’nin, AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısına ilçe belediye başkanları da katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın aday göstermesinin ardından 30 kişilik ekiple çalışmalara başladıklarını ifade eden Özhaseki, Başkentte herkesin aradığını bulabildiği, yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirecek projeleri hazırladıklarını söyledi. 11 ayrı başlıkta 111 dev proje hazırladıklarını belirten Özhaseki, betonlaşma yerine çevreci, doğa, tarihi ve kültürel, akıllı şehir konseptinde projelere önem verdiklerini anlattı.

İNSAN ODAKLI

Projelerin insan odaklı olduğunun altını çizen Özhaseki “Ankara’yı ülkemize örnek bir şehir, dünyaya örnek bir başkent modeli yapmak için yola çıktık. ‘Ben’ merkezli değil ‘Biz’ merkezli yönetim anlayışıyla insan odaklı bir anlayışla geleceğin Ankara’sını hep beraber inşa edeceğiz” dedi. Kültür-Sanat- Turizm, Sosyal, Çevre, Çocuk Şehri, Yeşil, Yerel Kalkınma, Akıllı Şehir, Spor, Ulaşım, Kentsel Yenileme, İlçe Projeleri başlığındaki projeler hazırlayan Özhaseki, Ankara Kalesi’nden başlayan kısa ve uzun hat olarak iki ayrı bölümde 411 eserin gezilebileceği Kültür Yolu Projesi’yle turizmin gelişeceğini ifade etti. Yeni metro hatları ile kesintisiz ulaşımı sağlayacak projelerin yanı sıra yapacakları yeni stat ile bazı projelerin temellerinin de 1-2 ay içerisinde atılacağını dile getiren Mehmet Özhaseki, 111 mega projesinden bazıları şöyle:

Kültür-Sanat-Turizm Projeleri: Kültür yolu projesi; Ankara Kalesi’nden başlayıp 15 Temmuz Şehitler anıtına ve Atakule’ye iki hat halinde müzeleriyle, camileriyle, kamu ve özel binalarla toplam 411 eserin gezilebileceği özel yürüyüş yolları yapılacak.

Sosyal Projeler: Uyanık kütüphaneler, 10 adet ve 24 saat açık olacak. Öğrencilere ve gençlere yönelik 3Ç; çay çorba çamaşır diye tarif edilen projeler. Okul bölgelerinde girişlerde çocuklara kupa içerisinde çorba ikram edilecek, çamaşırını teslim edip okuldan çıkınca tertemiz alıp götürebilecek.

Çocuk şehri projeleri: Yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde, içerisinde 100’den fazla etkinlik bulunan Çocuk Köyü Projesi Ankapark’ın yanına yapılacak. 2019 yılında başlayıp 1 yıl içinde bitirilecek. Bütün mahallelerde etüt merkezleri kreşler ve çocuk oyun evlerinin yapılması.

Yeşil Projeler: Başkan Erdoğan’ın açıkladığı 3 Millet Bahçesi’nin yanı sıra 10 yeni Millet Parkı yapılacak. AKM, Kanal Ankara, Gölbaşı Millet Bahçeleri dışında, Dikmen Vadisi, Cebeci Stadı yeri, Payamlıtepe, Çubuk Çayı, Hacıkadın, Göksu Parkı 2. etap, Gazi, Yükseltepe, Polatlı, Karaköy Millet Bahçeleri yapılacak. Ankara Fuar Alanı kısa zamanda tamamlanacak.

Akıllı şehir projeleri: Ulaşımdan çevreye enerjiden altyapıya kadar her işin akıllı olarak çözümlendiği Akıllı şehir vadisi yapılacak.

Spor Projeleri: 19 Mayıs Stadyumu ve Spor Kompleksi. Ankara 55 bin kişilik bir stat ve komplekse kavuşacak. 1-2 ay içerisinde bunun temeli atılacak. Elmadağ Kayak Merkezi kış turizmine kazandırılacak.

Çevre Projeleri: 8 ayrı projenin yeraldığı bu bölümde Sıfır Atık Projesinin önemine değinen Özhaseki, Ankara’da günlük 4.500 ton atık çıktığını ifade ederek, bunu geri dönüşüme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

‘PARK ET DEVAM ET’ METROYU ÖZENDİRECEK