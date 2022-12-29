Ankara'da 2.5 saatlik zirve: Akşener'e 'adayım' dedi

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmeyle ilgili edindiği bilgileri açıkladı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün baş başa yemek yemeleri, Altılı Masa'nın diğer ortakları başta olmak üzere dikkatle takip edildi. CHP'li kaynaklarım "Sayın Kılıçdaroğlu, adaylığını deklare etti" diye görüşmeyi özetledi. Kaynaklarımın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi kurmaylarıyla bir araya geldi.

Kurmayları, Akşener'e 3 başlıkta rahatsızlık iletilmesini istedi:

1- Akşener ve İyi Partili yöneticilerin sürekli 'kazanacak aday' vurgusu bana karşı blokaj olarak değerlendiriliyor. Bu durum parti içinde rahatsızlığa yol açıyor.

2- Altılı Masa daha aday konusunda bir açıklama yapmamışken, İyi Parti'den gelen açıklamalar rahatsızlık yaratıyor. Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları bunun son örneği.

3- Benim için adaylık konusu, geri dönüşü olmayan bir yoldur.

SARAÇHANE KONUŞULDU

İyi Partili kaynaklarımı da aradım. Üst düzey parti yöneticisi, "Benim, görüşmeye dair Sayın Genel Başkan ile detaylı bir konuşma fırsatımız olmadı. Yemekten sonra kendisi İstanbul'a gitti. Ancak, Altılı Masa ve CHP ile bir problem olmadığını söyleyebilirim" dedi. Bir başka kaynağıma göre ise 'Saraçhane de mutlaka konuşuldu'...

'BANA SAYGISIZLIK YAPILDI'

Görüşme sonrasında ilk açıklama Akşener'den geldi. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi ve "Benim gidişim (Saraçhane) orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana" diye konuştu. Akşener, aday konusunda "Altılı Masa'da konuşacağız" demekle yetindi, Kılıçdaroğlu ile verdiği fotoğrafta her ikisinin de hayli gergin görünmesini 'grip olduğunu' gerekçe göstererek yanıtladı.

ADAY 15 ŞUBAT'TAN SONRA

CHP'li kaynaklarım, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'adaylığını deklere ettiği' görüşünde hemfikir. Kaynaklarıma göre, medya önünde tartışılmaması, iç iletişimin artırılması ile 15 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı adayını açıklama kararları da alındı.