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Politika

Ankara'da kritik toplantı! Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

Yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.

19 Ağustos 2021 Perşembe 07:47 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 07:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgını ve yeni tedbirler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

SALGINDA YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK

Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

SEL VE YANGINLAR

Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.

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