Ankara'da kritik zirve! İsveç ve Finlandiya heyetleri ile görüşme başladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ediyor.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAĞLI VAKIF VE DERNEKLERİN KAPATILMASI İSTENECEK

Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek.

TERÖRİSTLERİN İADESİ İSTENECEK

Talepte bulunulan teröristlerin iadesinin gerçekleşmesi istenecek.

Sokaklarda terör örgütü bayraklarıyla gösteri yapılmasının ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemeyeceği belirtilecek.

AMBARGOLARIN KALDIRILMASI İSTENECEK

Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılması istenecek.

Ankara'daki bu görüşme, önümüzdeki süreçte yürütülecek görüşme trafiğinin ilk adımı olacak. Taraflar arasında bir uzlaşı sağlanana kadar devam edilecek.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.