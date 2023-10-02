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Politika

Ankara'daki terör saldırısı... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Olay çok yönlü araştırılıyor

Ankara'daki terör saldırısı hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Olay çok yönlü araştırılıyor.' dedi

2 Ekim 2023 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
Ankara'daki terör saldırısı... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Olay çok yönlü araştırılıyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ankara'daki terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;

"Olay şu anda çok yönlü bir şekilde, tüm boyutlarıyla araştırılıyor. Terörle mücadeledeki kararlılığımız hiç eksilmeden, artarak devam edecek. Adli soruşturma devam ediyor. Gerekli açıklamalar, soruşturmanın neticesinde yapılacaktır."

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