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Ankara'dan Netanyahu'ya sert ayar

Çavuşoğlu: Modern zamanların soğukkanlı katili. Kalın: Başı belada dikkat dağıtmaya çalışıyor. Çelik: Manipüle etme gayretinde. 

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadeleri büyük tepki çekti. Netanyahu, Türkiye’yi Kıbrıs’ta işgalci olarak niteleyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmıştı. 

SOĞUKKANLI KATİL  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak” dedi. 

ZULMÜ ÖRTBAS EDEMEZSİN 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “Netanyahu, Başkanımızın hakikatleri haykırmasından rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez” diye konuştu. 

DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “İsrail´de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Netenyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor” dedi.

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