Ankara'nın hamlesini konuşuyorlar... ''Türkiye, üzerine düşeni yapmaya hazır''

5 Şubat 2022 Cumartesi 08:31 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 08:31

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde ara buluculuk için taraflarla temasa geçmesi dünyada geniş yankı buldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye-Ukrayna iş birliği, bölgesel istikrarı güçlendiriyor" açıklaması yaptı.

Türkiye, Ukrayna-Rusya hattındaki gerilimde ara buluculuk için devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflara davette bulundu. Barışçıl çözüme katkı sunmak için Kiev'e gitti.

Atılan adımlar dünyada geniş yankı buldu.

Konu, ABD Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da gündemindeydi.

Price, Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğuna dikkati çekti, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Kuleba, "Türkiye ile imzalanan anlaşmalar, tüm korkutmalara rağmen dostlarının Ukrayna'ya inancının kanıtıdır." dedi.

"TÜRKİYE SORUNUN DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Türkiye'nin gerilimi düşürme girişimleri dünya basınında da geniş yankı buldu.

İngiliz Guardian gazetesi, haberi "Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasında ara buluculuk teklif etti" başlığıyla duyurdu.

Telegrap gazetesi de Türkiye'nin kilit önemde bir NATO üyesi olduğuna dikkati çekti, sorunun diplomatik çözümü için çalıştığına vurgu yaptı.

Rusya ile ılımlı ilişkilerden yana olan Almanya'da da medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyaretini yakından takip etti.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da, "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor." vurgusu yaptı.

Der Tagesspiegel gazetesi "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." dedi.

France24, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşıladığını yazdı.

Katar merkezli El Cezire de, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde yardıma hazır olduğuna vurgu yaptı.