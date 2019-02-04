Ankara’ya şeffaf yönetim sözü

Özhaseki burada yaptığı konuşmada, Ankara için projeler hazırlarken vatandaşların ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını vurguladı. Özhaseki “Biz şunu sorduk, ‘Vatandaşımız Ankara Belediyesinden ne istiyor.’ Bu kapsamda 111 tane ayrı proje hazırladık. Bunları yapmaya Allah’ın izniyle gücümüz yeter. 15 senedir adayız diyenler böyle bir kitapçık ortaya koyamadılar. Onlar zannediyorlar ki ‘Ona buna laf edip kamplaştırırım sonra oy toplayıp geçer giderim.’ Geçti o günler geride kaldı” diye konuştu.

PARAYI ÇARÇUR EDER

Ankara’nın ilçe belediye başkan adayları için de araştırma yaparken ‘el-emin’ sıfatını taşıyan isimleri seçmeye çalıştıklarını ifade eden Özhaseki “Koca koca şehirlere bütçeler teslim edeceğiz. O isim, ehliyet ve liyakat sahibi olmalı. Bilmeyen adamı işbaşına getirip bütçeleri teslim edemeyiz. Ne yapacağını bilmezse başlar milletin parasını çarçur etmeye” ifadelerini kullandı. Özhaseki, ilçelerle iş birliği halinde projeler geliştirmeye talip olduklarını belirterek “Bilgimiz, birikimimiz de var, bunları yapacak gücümüz de var” dedi.

Yönetim anlayışının önemli olduğuna değinen Özhaseki, “Yönetim anlayışımızda şeffaflığı hakim kılacağız. Şeffaflık olmalı diyor herkes ama kim yapıyor. Bu çok önemli. 15 yıl boyunca belediye başkanlığım döneminde bütün ihaleleri belediyenin internet sitesinde yayınladım. O bütçenin nereye harcandığını bilmek sizin hakkınız. Bunları herkes bilmeli, bunlar canlı yayınlanacak” diye konuştu.