Ankara’ya Vasip Şahin, İstanbul’a Ali Yerlikaya

Başkan Erdoğan 39 ilin valisini değiştirdi. Resmi Gazete’de yer alan Başkanlık kararına göre, 9’u kaymakamlıktan olmak üzere 20 il için yeni vali atandı. Diğer 18 ilden 17’sine başka illerden valiler geldi. Birine merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13’ünü büyükşehir. Ayrıca, 21 ilin valileri Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Bir kadın vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı, bir ile de yeni kadın vali atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara’ya, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul’a getirildi.

BAŞMÜFETTİŞ ATANDILAR

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Malatya Valisi Ali Kaban, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Uşak Valisi Salim Demir, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Mülkiye Başmüfettişi oldu.

YER DEĞİŞTİREN İSİMLER

Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman’a, Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray’a, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara’ya, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa’ya, Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum’a, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep’e, Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay’a, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’a, Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri’ye, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya’ya, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya’ya, Bolu Valisi Aydın Baruş Malatya’ya, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa’ya, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize’ye, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya’ya, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ’a, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon’a, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak’a atandı. Merkez Valisi Muammer Erol ise Yalova’ya atandı.

MECLİS VE MEB’TEN ATAMALAR

İçişleri Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin’e, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner Bartın’a, İçişleri Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne’ye, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum’a, İçişleri Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane’ye Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta’ya, İçişleri Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars’a, İçişleri Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale’ye, İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş’a, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas’a, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak’a vali olarak atandı.

KAYMAKAMLIKTAN GELENLER

Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin’in Batman’a, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci’nin Bingöl’e, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay’ın Bitlis’e, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit’in Bolu’ya, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık’ın Hakkari’ye, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel’in Karabük’e, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk’ün Kilis’e, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı’nın Tokat’a, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır’ın da Yozgat valiliğine atamaları yapıldı.