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Politika

Anketlerde son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Anketler de algı operasyonlarının parçası olarak kullanılabiliyor. Daha çok çalışacağız. Ben milletime güveniyorum, inanıyorum. Anketlere göre hem başkanlık hem meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz.' dedi.

6 Nisan 2023 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
Anketlerde son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ'

Seçimlere yönelik yapılan son anketler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanlarda vatandaşlarımla olmak benim için mutluluk. Seçim mitingleriyle ilgili programı bayram sonrasına planladık. Önceliğimiz deprem bölgesi ve konutların temelini atmak için illeri ziyaret ettik. Kalanlara önümüzdeki hafta gideceğiz. Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dili doğru söyler. 14 Mayıs Cumhur İttifakı ve bizim zaferimizle sonuçlanacaktır. Birileri sosyal medyada oluşturulan havaya bakarak hayaller kuruyor olabilir. Anketler de algı operasyonlarının parçası olarak kullanılabiliyor. Daha çok çalışacağız. Ben milletime güveniyorum, inanıyorum. Anketlere göre hem başkanlık hem meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz." dedi.

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